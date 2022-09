Nach den Bränden: Mit Pinien und Korkeichen sollen Wälder auferstehen

"Die Pinie wird immer die Hauptspezies hier bleiben, weil sie so eingebunden ist in die örtliche Industrie, und weil sie die Landschaft prägt. Zugleich werden wir aber auch verstärkt an einer Verbesserung der Artenvielfalt arbeiten und insbesondere Laubbäume zufügen, die viel weniger brennbar sind und dem Feuer besser widerstehen. Wir denken da speziell an die Korkeiche."