Er könnte bald der neue britische Premierminister werden. Rishi Sunak hat bereits mehr als 100 Unterschriften von Abgeordneten seiner konservativen Partei gesammelt. Diese sind notwendig, damit er für das Amt des Parteivorsitzenden kandidieren kann. Die Frist dafür sollte an diesem Montag um 14 Uhr Ortszeit ablaufen.

Für Sunaks Mitbewerberin und Ministerin für Parlamentsfragen, Penny Mordaunt, galt es als unwahrscheinlich, dass sie bis dahin die nötigen Unterstützer finden wird.

Johnson kandidiert nicht mehr

Ex-Premier Boris Johnson, der sich ebenfalls Hoffnungen machte, Nachfolger von Liz Truss zu werden, zog sich am Sonntagabend aus dem Rennen zurück. In einer Erklärung teilte er mit, er habe genug Unterstützer, aber er habe entschieden, das sei nicht der richtige Weg. Man könne nicht effektiv regieren, wenn man keine geeinte Partei im Parlament habe. Dass Johnson 102 Unterschriften von Parlamentsabgeordneten zusammen bekam, konnte nicht verifiziert werden.

Über das Wochenende hatte sich zunächst ein Duell zwischen Sunak und Ex-Premier Johnson abgezeichnet, der sich nach Truss' Rücktritt nach sechs beispiellos chaotischen Wochen im Amt schnell für ein Comeback ins Gespräch brachte. Der 58-Jährige hatte am Wochenende seinen Familienurlaub in der Karibik abgebrochen und alle Hebel für die Operation "Bring Back Boris" in Bewegung gesetzt. Zwar bestätigte er bis zuletzt nicht offiziell seine Kandidatur, ließ jedoch Unterstützer Gerüchte streuen und die Spekulationen heiß laufen.

Nach Johnsons Rückzieher fand Sunak lobende Worte für seinen Rivalen.

Jetzt könnte alles schnell gehen. Der 42-jährige Rishi Sunak könnte bald in die Downing Street einziehen und Großbritanniens erster hinduistischer Regierungschef und Nachfolger seiner einstigen Rivalin, Liz Truss, werden.