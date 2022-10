Neue Raketenabschüsse: Plant Nordkorea 1. Atomtest seit 2017?

Das Militär in Nordkorea hat an diesem Freitag durch zwei neue Starts von Kurzstreckenraketen die Sorge um einen bevorstehenden Atomtest geschürt. Man hoffe, das dies nicht passiere, sagte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Rafael Grossi. Aber die Anzeichen gingen leider in die genau andere Richtung, so Grossi.

Nach Angaben des südkoreanischen Militärs feuerte das Nachbarland mindestens zwei ballistische Raketen von kurzer Reichweite im Abstand von knapp 20 Minuten in Richtung offenes Meer. Unmittelbar zuvor hatte das südkoreanische Verteidigungsministerium bekanntgegeben, gemeinsam mit US-Streitkräften am kommenden Montag eine große Luftwaffenübung abzuhalten.

Zu den jüngsten Raketentests sagte das US-Militär, diese stellten keine akute Bedrohung für die Streitkräfte dar. Die am Montag beginnende Übung "Vigilant Storm" ist eine der größten ihrer Art in der Region. Die südkoreanische Luftwaffe beteiligt sich mit 140 Tarnkappenbombern, die US-Luftwaffe entsendet 100 Flugzeuge.

Zu Monatsbeginn hatte Nordkorea erstmals wieder eine Mittelstreckenrakete über die japanischen Inseln gelenkt. Im Jahr 2017 folgte nur wenige Tage nach einer ähnlichen Übung ein Atomwaffentest durch Nordkorea.