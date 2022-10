Sommer-Comeback: Sahara-Wärme verwöhnt sogar Norddeutschland

Sommergefühle im Surfparadies Hossegor an der südfranzösischen Atlantikküste. Zweifellos die schönste Seite der Warmluftfront, die sich über Frankreich und Spanien festgesetzt hat und spätestens Sonntag auch in Norddeutschland für Temperaturen um 20 Grad sorgen wird.

Nördlich von Hossegor in Bordeaux, aber auch weiter südlich in Biarritz erreichte das Quecksilber sogar Werte von über 30 Grad. Am gestrigen Donnerstag lagen die Temperaturen in Frankreich landesweit rund 6,5 Grad Celsius über dem Durchschnitt.

Die Schattenseite präsentierte die UN-Wetterorganisation. Alle drei wesentlichen Treibhausgase (Kohlendioxid, Methan und Distickstoffoxid) und unter ihnen vor allem Kohlendioxid seien durch das Wetterphänomen ungehindert auf dem Vormarsch, erläuterte Generalsekretär Petteri Taalas: "Bei allen drei Gasen haben wir ein weiteres Mal neue Rekorde aufgestellt, so dass wir bisher keine wirkliche Verbesserung der Atmosphäre feststellen konnten."

Volle Strände in und um Barcelona

Während Deutschland nur ein kurzes Sommer-Comeback bevorsteht, könnten Spanierinnen und Spanier noch deutlich länger die Mittelmeerstrände bevölkern.

Das staatliche Wetteramt AEMET spricht von einer sehr ungewöhnlichen warmen Periode, die nicht nur den wärmsten Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen zur Folge haben sondern auch bis Mitte November andauern könte.