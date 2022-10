Was will Kanzler Scholz gegen die hohe Inflation in Deutschland tun?

Nach der dritten konzertierten Aktion hat sich der deutsche Kanzler Olaf Scholz an die Presse gewandt.

Er nannte die Inflation bei über zehn Prozent "ungeheuerlich". Eine gute Lösung seien Zuschläge der Sozialpartner. Scholz nannte das ein verantwortungsvolles Verhalten der Arbeitgeber. In vielen Branchen seien Tarifverträge diesbezüglich angepasst worden, so etwa in der Chemie.

Die hohen Energiepreise spielten eine große Rolle. Gaspreis- und Strompreisebremse sollen schnell umgesetzt werden, so Scholz. An diesem Mittwoch werde das Kabinett sich an die Umsetzung der Vorschläge der Konzertierten Aktion, der Zusammenarbeit der Sozialpartner:innen in Deutschland.

Zu Beginn des neuen Jahres will man die getroffenen Maßnahmen neu beurteilen und gegebenenfalls anpassen.

DGB-Präsidentin Yasmin Fahimi sagte, man ziele auf eine Erleichterung im Dezember, Januar und Februar ab damit die Entlastung auch vor Inkrafttreten der Gaspreisbremse im März spürbar wird.