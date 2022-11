Russland setzt seine jüngste Offensive in der Ukraine fort und zielt mit Raketenangriffen auf wichtige Infrastrukturen.Zehn Millionen Menschen in der Ukraine waren ohne Strom, sagte Präsident Volodymyr Zelenskyy in seiner nächtlichen Ansprach: "Die Folgen eines weiteren Raketenangriffs auf die Ukraine dauern den ganzen Tag an. Erneut kam es zu Notstromausfällen, Ab sofort sind mehr als 10 Millionen Ukrainer ohne Strom."

In der Hauptstadt Kiew und in einigen anderen Teilen der Ukraine schneit es. Doch die Menschen in der Hauptstadt geben nicht auf, Natalya, eine Event-Managerin: "Ich weiß, dass die Kraft des Glaubens in uns so stark ist, dass wir den Winter überleben werden, Es wäre dumm, die Bedrohung zu leugnen, dass je kälter es wird, desto größer die Gefahr ist, dass der Winter in Kiew, um es vorsichtig auszudrücken, schwierig sein wird. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass wir es schaffen werden."

In Cherson helfen Freiwillige den Einwohnern mit Lebensmitteln, Decken und anderen lebensnotwendigen Gütern nach der langen Belagerung durch Moskau.

Nadezhda Svitenko, Köchin in einem Café:"Wir haben es geschafft, viele Monate durchzuhalten, fast 9 Monate, ich denke, wir werden den Winter überleben. Die Hauptsache ist, dass wir wieder Strom haben."

Unterdessen hat die Internationale Atomenergie-Behörde eine dritte Resolution verabschiedet, in der der Kreml aufgefordert wird, "sofort alle Aktionen" an ukrainischen Atomanlagen einzustellen.

Seit Februar kam es in der Nähe des Kernkraftwerks Saporischschja mehrmals zu Angriffen, wobei sich Russland und die Ukraine gegenseitig die Schuld gaben.