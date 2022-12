WM 2022: Brillante Brasilianer schießen sich locker ins Viertelfinale

Abpfiff in Katar, nach vier Minuten Nachspielzeit. Der fünffache Weltmeister Brasilien steht im Viertelfinale der Fußball-WM in Katar. Die Seleção setzte sich am Montag gegen Südkorea mit 4:1 (4:0) durch und hatte in Doha keine Mühe, den nächsten Schritt zum möglichen sechsten Titel zu setzen.

Vinicius Júnior in der 7. Minute, der genesene Superstar Neymar mit Foulelfmeter in der 13. Minute, Richarlison in der 29. und Lucas Paqueta in der 36. Minute trafen für den klar überlegenen Favoriten aus Südamerika.

Der Südkoreaner Seung-Ho Paik erzielte in der 76. Minute den späten Anschlusstreffer.

Euronews-Korrespondent Aadel Haleem berichtet: "Brasilien wird nun auf Kroatien treffen, denn die Halbfinalisten von 2018 haben Japan nach Elfmeterschießen geschlagen, mit letztlich 3:1.

Nach dem Führungstreffer von Daizen Maeda erzielte Ivan Perisic den Ausgleich und sorgte damit für die Verlängerung des Spiels.

Japan waren in der ersten Runde zwei Überraschungen gelungen. Die Nationalmannschaft besiegte Deutschland und Spanien. Doch die Glückssträhne ist abgerissen.

Kroatien ist nun in zehn der letzten elf WM-Spiele ungeschlagen - die einzige Niederlage gab es vor vier Jahren, als die Kroaten im Finale gegen Frankreich verloren. Nun ziehen sie gegen Brasilien, am Freitag in Al-Rayan."