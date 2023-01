Wer ist Boris Pistorius, Deutschlands neuer Verteidigungsminister?

Viele Namen waren seit der Rücktrittsankündigung von Christine Lambrecht als deutsche Verteidigungsministerin im Gespräch gewesen, und doch gibt es eine Überraschung: Das deutsche Verteidigungsministerium wird in Zukunft von SPD-Politiker Boris Pistorius geführt.

Diese Informationen haben verschiedene Medien in Deutschland erhalten. Eine offizielle Ankündigung des Bundeskanzlers wird im Laufe des Tages erwartet.

Der 62 Jahre alte Pistorius ist Mitglied des Landtags in Hannover und in Niedersachsen Minister für Inneres und Sport. Auf seiner Internetseite schreibt er: "Seit fast 10 Jahren arbeite ich dafür, dass alle Menschen in Sicherheit leben können. Als Minister trage ich Verantwortung für Polizei, Feuerwehr, öffentliche Verwaltung sowie die Aufnahme von Geflüchteten."

Pistorius stammt gebürtig aus Osnabrück, wo er auch von 2006 bis 2013 Oberbürgermeister war. Er hat zwei Töchter und ist seit 2015 verwitwet, nachdem seine Frau an den Folgen von Krebs starb.

Der SPD-Politiker war bis zum Frühjahr 2022 mit Doris Schröder-Kopf, der Ex-Frau des ehemaligen deutschen Kanzlers Gerd Schröder, in einer Beziehung.

Zahlreiche Politikerinnen und Politiker gratulierten Pistorius zu seiner Ernennung. Auch wenn bei einigen SPD-Frauen auch Enttäuschung mitschwingen dürfte: Sie hatten zuvor gefordert, die Geschlechterparität im Kabinett zu wahren. Demnach hätte es entweder eine Neuorganisation auch anderer Posten geben müssen, oder aber das Ressort Verteidigung wie zuvor mit einer Frau besetzt werden müssen.

Katharina Barley (SPD) nannte Pistorius auf Twitter einen der "Besten".

"Das hat die Bundeswehr verdient und unser Land nötig in diesen schwierigen Zeiten. Ich freue mich für die Truppe und für ihn."

Ralf Stegner gratulierte per Twitter und sagte: "Sicherheit ist bei ihm in den allerbesten Händen!"

Grünen-Politikerin Filiz Polat schrieb, Pistorius werden das Ministerium "wieder in ruhiges Fahrwasser" bringen.

Eines der wichtigsten Kriterien für den neuen Kandidaten oder die neue Kandidatin war Expertise im Bereich der Bundeswehr gewesen. Als Innenminister ist Pistorius in Niedersachsen Journalist:innen zufolge bei Rettungskräften beliebt.

Bei der Bundeswehr hat er 1980 seinen Wehrdienst geleistet.

Der Druck auf Pistorius Vorgängerin Christine Lambrecht hatte nach zahlreichen Fehltritten und viel Kritik Ende der vergangenen Woche zu ihrer Rücktrittsankündigung an diesem Montag geführt.