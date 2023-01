Bei einem neuen russischen Granatenangriff wurden mindestens 10 ukrainische Zivilisten getötet und 20 weitere verwundet. Nach offiziellen Angaben waren vor allem Städte und Dörfer im Osten und Süden der Ukraine betroffen, die sich in Reichweite der russischen Artillerie befinden. "Die Russen haben ein Wohnviertel beschossen und vier mehrstöckige Gebäude, ein Hotel, Garagen und zivile Autos beschädigt", sagte der Gouverneur der Region Donetsk in den sozialen Medien.

Die ukrainische Armee gibt an, an einem Tag bei Kämpfen um Vuhledar 109 russische Soldaten getötet und 188 weitere verwundet zu haben. Ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte, sagte: "Die heftigen Kämpfe dauern an".Gleichzeitig appelliert die Ukraine an ihre Verbündete, Flugzeuge zu liefern, die in der Lage sind, die gepanzerten Kampffahrzeuge zu sichern, die in der Ukraine eingesetzt werden.

Die westlichen Verbündeten verhandeln derzeit im Schnellverfahren über die Möglichkeit, die Ukraine zu unterstützen. Mykhailo Podolyak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy, sagte, dass die Unterstützer der Ukraine im Westen "verstehen, wie sich der Krieg entwickelt" und die Notwendigkeit, Flugzeuge zu liefern, die in der Lage sind, die gepanzerten Kampffahrzeuge zu decken, die in der Ukraine eingesetzt werden.

Gegenüber dem Online-Videokanal Freedom sagte Podoljak jedoch, dass einige der westlichen Partner der Ukraine eine "konservative" Haltung zu Waffenlieferungen einnehmen, "aus Angst vor Veränderungen in der internationalen Architektur". "Wir müssen damit arbeiten. Wir müssen das wahre Bild dieses Krieges zeigen", sagte Podoljak, ohne bestimmte Länder zu nennen. "Wir müssen vernünftig reden und ihnen zum Beispiel sagen: 'Dies und das wird die Zahl der Todesopfer verringern, dies wird die Belastung der Infrastruktur verringern. Das wird die Sicherheitsbedrohungen für den europäischen Kontinent reduzieren, das wird den Krieg lokalisieren ."

Die USA und Deutschland stimmten am Mittwoch zu. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban erklärte hingegen, dass westliche Länder, die der Ukraine in ihrem Krieg mit Russland Waffen und Geld zur Verfügung stellen, in den Konflikt "hineingedriftet" seien und sich aktiv daran beteiligten. Orban hat sich geweigert, Waffen in die benachbarte Ukraine zu schicken, und versucht, EU-Gelder zu blockieren, die für Militärhilfe vorgesehen sind.

Das ukrainische Außenministerium kündigte an, es werde den ungarischen Botschafter vorladen, um sich über Orbans Äußerungen zu beschweren. Ein Sprecher des Ministeriums, Oleg Nikolenko, sagte, Orban habe Reportern gesagt, die Ukraine sei ein Niemandsland" und habe sie mit Afghanistan verglichen.

Russland bereitet ukrainischen Angaben zufolge für den Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine eine neue Offensive vor. Es sei kein Geheimnis, dass die russische Armee für den 24. Februar eine neue Angriffswelle vorbereite, sagte der Sekretär des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Oleksij Danilow, Radio Swoboda.