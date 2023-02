In der Nähe des Hauptbahnhofs von Recklingshausen sind am Donnerstagabend zwei Kinder von einem Güterzug erfasst worden. Ein 10-jähriger Junge erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Ein 9 Jahre alter Junge wurde notoperiert und befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr, wie die Polizei gegenüber dem WDR erklärte.

Warum sich die Kinder auf den Gleisen befanden, wird noch ermittelt. Für die Betroffenen wurde seelsorgerische Hilfe eingerichtet.

Am Donnerstagabend war auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul vor Ort, um sich ein Bild von der Lage nach dem Zugunglück zu machen.

Die Unglücksstelle wurde weiträumig abgesperrt.

NRWs Innenminister Reul am Unglücksort in Recklinghausen

Zunächst hatte es keine Informationen zu den Opfern gegeben, weil die Behörden erst die Familien informieren wollten. Es war von einer Gruppe von Kindern die Rede, die in ein Zugunglück verwickelt waren.

Nach dem Unfall war der Regionalverkehr der Bahn um Recklinghausen eingeschränkt.