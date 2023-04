Zugunglück in den Niederlanden: 1 Toter, Dutzende verletzt

Von Euronews mit AFP

Im Süden der Niederlande hat es ein Zugunglück gegeben. Medienberichten zufolge kollidierte der doppelstöckige Intercity mit Baugeräten, die sich auf den Gleisen befanden. Dieser Zusammenstoß löste eine Kettenreaktion aus. Teile des Passagierzuges entgleisten. Einige Wagen stürzten um, im hinteren Zugteil brach ein Feuer aus.

Mindestens ein Mensch kam ums Leben, 19 weitere wurden teils schwer verletzt in ein Krankenhaus geliefert.

Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden auf dem Weg von Leiden nach Den Haag, in der Nähe des Ortes Voorschoten. Dieser befindet sich auf der vielbefahrenen Strecke von Amsterdam nach Den Haag.

Es ist bereits das zweite Zugunglück in diesem Jahr in Europa. Erst am 28. Februar waren in Griechenland auf der Strecke zwischen Athen und Thessaloniki ein Personenzug mit einem Güterzug kollidiert. Dabei kamen 57 Menschen ums Leben, darunter viele Student:innen. Es war das schwerste Zugunglück Griechenlands.