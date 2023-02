Warum wollen polnische Frauen keine Kinder bekommen?

Polen hat eine der niedrigsten Geburtenraten in der Europäischen Union. Euronews-Reporter Julián López ist nach Warschau gereist, um die Gründe dafür und auch die Konsequenzen zu verstehen.

Mehr Details gibt es in Euronews-Witness.

Jedes Jahr werden hier in der Geburtenklinik Wolomin in Warschau weniger Babys geboren. Die Leiterin Ewa Dądalska zeigt uns ein leeres Zimmer: "Vor 5 Jahren wären solche leeren Räume an einem normalen Tag undenkbar gewesen. Jetzt haben wir fast jeden Tag leere Zimmer und warten auf die Ankunft werdender Mütter.“

Strenge Gesetzgebung bei Abtreibungen

Die prekäre wirtschaftliche Lage, unzureichender Arbeitsschutz und die strenge Gesetzgebung gegen Abtreibung sind einige der Gründe, warum viele polnische Frauen keine Kinder wollen.

In Polen ist die Abtreibung selbst bei einer schweren Missbildung des Fötus illegal. Seit 2021 sind Schwangerschaftsabbrüche nur im Fall von Vergewaltigung, Inzest oder bei Lebensgefahr der Mutter gestattet.

Die Schriftstellerin und Aktivistin Agnieszka Szpila hat Zwillingsmädchen mit starker geistiger Behinderung: „Die Frauen haben Todesangst davor, in so einer Situation wie der meinen gefangen zu sein“, sagt sie.

Manche Frauen wollen keine Mütter sein

Andere Frauen sagen, dass sie einfach keine Mütter sein wollen, so Grafikdesignerin Justyna Grabowska: „Wir waren um die 45 und haben damals entschieden, dass wir definitiv keine Kinder haben wollen. Kinder zu bekommen ist nicht gut für die Umwelt. Das ist alles."

Polens restriktive Migrationspolitik hilft nicht dabei die demografische Lücke zu schließen.

Und obwohl die Regierung Programme finanziert, um die Menschen zur Elternschaft zu ermutigen, ist die Geburtenrate in den letzten 30 Jahren um 40 % zurückgegangen.