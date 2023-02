Wann endet der Ukraine-Krieg. Antworten auf die wichtigsten Fragen

Als Russland am 24. Februar 2022 seine umfassende Invasion in der Ukraine startete, sah die Welt geschockt zu. Die Erwartung: Russische Truppen würden ihre Hauptstadt in wenigen Tagen stürmen.

Stattdessen haben die ukrainischen Streitkräfte im vergangenen Jahr die Invasionstruppen konsequent und erfolgreich zurückgedrängt.

Aber diese Siege sind mit einem hohen Preis verbunden: Tausende von Menschen sind gestorben; mehr als 8 Millionen Menschen flohen nach Europa; und die Spannungen zwischen der NATO und Moskau sind eskaliert.

Ein Jahr nach Beginn des Konflikts werden hier einige Ihrer Fragen zum Krieg beantwortet.

Wann endet der Krieg in der Ukraine?

Im vergangenen Jahr hat Russland zeitweise zeitweise die Kontrolle über große Teile des ukrainischen Territoriums übernommen. Die ukrainischen Streitkräfte haben einen Großteil davon erfolgreich zurückerobert. Aber dieses Hin und Her könnte laut Mathieu Droin, Visiting Fellow am Center for Strategic and International Studies, bedeuten, dass der Krieg zumindest in der unmittelbaren Zukunft „hier bleibt“.

„Wir sehen, dass das Kräfteverhältnis, die militärische Situation, vor Ort ziemlich ins Stocken geraten ist … Beide [Länder] sind überzeugt, dass sie sich militärisch noch behaupten können.“

Andrew Cottey, Professor am Department of Government and Politics am University College Cork, nannte Euronews drei mögliche Ausgänge des Krieges.

Die erste – die aus Sicht Kiews am optimistischsten wäre – ist, dass die ukrainischen Streitkräfte erfolgreich auf Mariupol an der Schwarzmeerküste vorrücken und die russischen Streitkräfte vom südlichen Teil des Landes abschneiden. Der Schritt „würde auch die Krim gefährden und dann könnten wir möglicherweise einen Zusammenbruch der russischen Streitkräfte erleben und die Ukraine effektiv gewinnen“, sagte er.

Eine andere Option wäre ein militärisches Patt, das bis ins nächste Jahr andauert.

Seine letzte Vorhersage ist, dass es keine Entscheidung gibt. „Ein langes Kriegsszenario […] wird manchmal als eine Art eingefrorener Konflikt beschrieben, bei dem es eine Art Waffenstillstand oder Waffenstillstand gibt, der Konflikt aber wirklich ungelöst ist.“

Ein ukrainischer Soldat hilft einem verwundeten Kameraden auf der Straße in zurückgewonnenem Gebiet in der Region Charkiw. AP Photo

Wird die Ukraine der NATO beitreten?

Vor Russlands umfassendem Einmarsch in die Ukraine war Kiew bereits ein aktiver NATO-Partner und entsandte während der Mission des Bündnisses im Land eine Handvoll Truppen nach Afghanistan.

Seit Februar 2022 ist ihre Beziehung schnell stärker geworden.

„Offensichtlich bringt der Konflikt die Ukraine viel näher an die NATO heran, weil [das Bündnis] seine Soldaten vielleicht nicht in die Ukraine entsendet, aber seine Mitglieder alle ihre Panzer, gepanzerten Mannschaftstransporter, Flugabwehrsysteme und Artillerie dorthin schicken, um ihr beim Widerstand zu helfen“, sagte Jamie Shea, ein ehemaliger stellvertretender stellvertretender Generalsekretär der NATO, gegenüber Euronews.

Eine Vollmitgliedschaft in der Nato würde der Ukraine ein viel höheres Maß an Schutz vor Russland garantieren – was eine Partnerschaft allein niemals leisten würde.

Einer der Schlüsselaspekte der NATO ist Artikel 5: Ein Angriff auf einen Mitgliedsstaat ist ein Angriff auf alle. Das heißt, im Falle eines Angriffs auf einen Mitgliedsstaat würden alle anderen NATO-Mitglieder helfen, ihn zu verteidigen.

Leopard 2 Panzer im Einsatz bei einem Besuch des deutschen Verteidigungsministers beim Panzerbataillon 203 der Feldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf AP Photo

Die NATO schreibt jedoch auch vor, dass beitrittswillige Länder keine ungelösten territorialen Streitigkeiten innerhalb ihrer Grenzen haben dürfen.

„[Die Mitgliedschaft der Ukraine] ist höchst unwahrscheinlich, solange der Krieg tobt“, sagte Droin.

„Das bedeutet, solange es russische Truppen auf dem Boden der Ukraine gibt, würde [die ukrainische Mitgliedschaft] die NATO und Russland dazu zwingen, sich im Land direkt gegenüberzutreten.“

Trotzdem, so argumentierte Shea, werde ein NATO-Beitritt der Ukraine „immer wahrscheinlicher, auch wenn es heute nicht passieren wird“.

Das liegt daran, dass NATO-Mitglieder der Ukraine im vergangenen Jahr Militärhilfe im Wert von Milliarden Euro geleistet haben, die ihr Militär in eine „NATO-Armee in Bezug auf den Standard des Bündnisses und seine Ausrüstung“ verwandelt hat.

„Die Nato kann die Ukraine nicht in einer Art Dauerwartezimmer halten, in der sie grundsätzlich Ja zur Mitgliedschaft sagt, aber nie ein Datum festlegt.“

Könnten die Kämpfe auf andere Länder übergreifen?

Viele in der internationalen Gemeinschaft befürchteten, dass sich der Konflikt über die Grenzen der Ukraine hinaus ausbreiten könnte.

Aber während die Kämpfe weitergehen, scheint diese Idee immer unwahrscheinlicher zu sein, trotz dessen, was Droin „Fehlkalkulationen“ nennt, wie zum Beispiel eine Rakete, die Polen im November trifft.

Denn eine Eskalation nach Europa sei in niemandes Interesse.

„Es ist fair zu sagen, dass niemand das will. Im Moment ist es nicht im Interesse Russlands. Das ist nicht im Interesse der Nato.

„Es gibt also vereinbarte Linien, dass die Konflikte innerhalb der Grenzen der Ukraine bleiben sollten.“

Die Luftaufnahme vom 17. November 2022 zeigt den Ort, an dem bei einem Raketenangriff zwei Männer im ostpolnischen Dorf Przewodow getötet wurden. AFP

Stattdessen, so argumentierte er, könne es außerhalb der Ukraine zu weiteren „Hybrid-Streiks“ oder „Hybrid-Cyber-Angriffen“ kommen.

Anfang dieses Monats berichtete Moldawiens Präsidentin Maia Sandu, dass der Kreml einen möglichen Staatsstreich innerhalb ihrer Grenzen plane. Ein Vorwurf, den Moskau zurückweist.

Aber der Krieg könnte sich laut Cottey ausbreiten, wenn Russland Atomwaffen in der Ukraine einsetzt.

„Wenn Russland Atomwaffen einsetzen würde, könnte der Westen direkt in den Krieg in der Ukraine verwickelt werden, indem er Truppen in [das Land] entsendet.

„Und das ist natürlich ein sehr besorgniserregendes Szenario. Viele Analysten halten dies jedoch für ziemlich unwahrscheinlich.

„Es wäre nicht unbedingt militärisch nützlich für Russland und hätte eine ganze Reihe sehr negativer Folgen für Moskau.“