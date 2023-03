Helsinki: Finnlands Parlament ist für NATO-Beitritt

In Finnland hat das Parlament an diesem Mittwoch für einen Beitritt des Landes in die Nato gestimmt. Ein entsprechender Regierungsvorschlag, die Gesetze diesbezüglich zu ändern, wurde mit großer Mehrheit angenommen.

Nun muss nur noch der Präsident des Landes, Sauli Niinistö, zustimmen, doch das gilt als Formsache. Damit Finnland tatsächlich der NATO beitreten kann, müssen noch die Türkei und Ungarn zustimmen.

Finnland ist ein unmittelbarer Nachbar Russlands. Nach dem Beginn des Ukraine-Krieges hatten sich sowohl Finnland als auch Schweden dazu entschlossen, einen Antrag auf Aufnahme in das Militärbündnis zu stellen.

Der Nato gehören 30 Mitgliedsstaaten an, die die Aufnahme neuer Mitglieder ratifizieren müssen. Vor allem die Türkei blockiert die Aufnahme der skandinavischen Länder. Sie will vor allem eine Aufnahme Schwedens verhindern und erzwingen, dass das Land sein Politik bezüglich der Aufnahme von kurdischen Extremisten ändert.

Ungarn hat unterdessen mit der Parlamentsdiskussion zur Annahme der Beitrittsprotokolle der beiden Länder begonnen.