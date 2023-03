Erdbeben in Ecuador: Boden verflüssigte sich

Bei einem Erdbeben in Südamerika sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, es gab 484 Verletzte. 14 Todesopfer sind in Ecuador zu beklagen, eine Person starb in Peru. Die Erdstöße ereigneten sich südlich der Großstadt Guayaquil, es wurde eine Stärke von 6,8 gemessen.

In Ecuador wurden mehr als 300 Gebäude beschädigt, darunter auch Schulen. In Guayaquil stürzten Mauern ein, es wurde von Rissen an Gebäuden berichtet, auch Stromleitungen und Verkehrswege nahmen Schaden.

Präsident Lasso reiste in das Erdbebengebiet

Das Präsidialamt Ecuadors meldete, dass es zwölf der Opfer im Bundesstaat El Oro und eines in Azuay gegeben habe. Staatspräsident Guillermo Lasso reiste in das Erdbebengebiet.

In manchen Gegenden wurde eine Verflüssigung des Erdbodens festgestellt, nämlich dort, wo ein sandiger Boden mit hohem Wassergehalt vorliegt und sich die Flüssigkeit in Folge der Erdstöße von den festen Bestandteilen löste.

Papst Franziskus schloss die Betroffenen in seine Gebete ein. „Ich bin dem ecuadorianischen Volk nahe und versichere mein Gebet für die Verstorbenen und alle Leidenden“, sagte das Oberhaupt der Katholischen Kirche.