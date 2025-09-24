Video. Bauern und indigene Gruppen prallen in Ecuador mit Polizei zusammen

Demonstranten blockierten eine Hauptstraße in die Stadt und forderten die Wiedereinführung der Dieselsubventionen.
Die Subventionen, die seit 1974 bestanden, wurden am 17. September abgeschafft, was dazu führte, dass der Dieselpreis auf fast 0,48 Dollar pro Gallone verdreifacht wurde. Die Protestierenden sagen, dass die Erhöhung ihre Lebensgrundlage bedroht, da Diesel für landwirtschaftliche Maschinen und den Transport unverzichtbar ist.
Polizeikommandant Oberst Edgardo Moreno Suarez sagte, die Beamten hätten versucht, die Demonstranten allmählich zu zerstreuen, aber später Tränengas eingesetzt und mindestens einen Demonstranten festgenommen. Die Organisatoren sagten, sie erwarteten in den kommenden Tagen mehr Teilnehmer an den Protesten.