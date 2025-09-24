Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Polizei nimmt Mann bei Protesten gegen Dieselpreiserhöhungen fest
No Comment

Video. Bauern und indigene Gruppen prallen in Ecuador mit Polizei zusammen

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Bauern, indigene Gruppen und Transportgewerkschaften gerieten am Dienstag vor Tabacundo mit der Polizei aneinander, als landesweite Proteste in Ecuador in ihren zweiten Tag gingen.

Demonstranten blockierten eine Hauptstraße in die Stadt und forderten die Wiedereinführung der Dieselsubventionen.

Die Subventionen, die seit 1974 bestanden, wurden am 17. September abgeschafft, was dazu führte, dass der Dieselpreis auf fast 0,48 Dollar pro Gallone verdreifacht wurde. Die Protestierenden sagen, dass die Erhöhung ihre Lebensgrundlage bedroht, da Diesel für landwirtschaftliche Maschinen und den Transport unverzichtbar ist.

Polizeikommandant Oberst Edgardo Moreno Suarez sagte, die Beamten hätten versucht, die Demonstranten allmählich zu zerstreuen, aber später Tränengas eingesetzt und mindestens einen Demonstranten festgenommen. Die Organisatoren sagten, sie erwarteten in den kommenden Tagen mehr Teilnehmer an den Protesten.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG