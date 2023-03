In Finnland sind die Wahlberechtigten am Sonntag an die Urnen gerufen - von dieser Wahl hängt ab, wer das Land künftig regiert. Zur Zeit ist Sanna Marin die jüngste Regierungschefin in der EU.

Hier finden Sie alles, was Sie über die finnische Politik, die Parteien, die Persönlichkeiten und die Themen wissen müssen, die bei den Wahlen im Norden auf dem Spiel stehen.

Wie kommt es zu dieser Wahl?

Bei der letzten Parlamentswahl im April 2019 wurde Ministerpräsident Antti Rinne an die Macht gebracht, der eine neue rot-grüne Regierung zusammenstellte.

Wenn Sie sich nicht mehr an Rinne erinnern, liegt das wohl vor allem daran, dass er weniger als sechs Monate im Amt war und nach internen Streitigkeiten mit der Zentrumspartei durch Sanna Marin ersetzt wurde.

Der Wechsel an der Spitze der Zentrumspartei führte zu der neuen Regierung in Finnland, in der alle fünf Parteivorsitzenden Frauen waren, von denen vier zu diesem Zeitpunkt unter 35 Jahre alt waren. Feminismus war dann ein wichtiges Thema.

Im Jahr 2020 gab es einen weiteren Wechsel an der Spitze der Zentrumspartei, aber auch dann standen noch fünf Frauen an der Spitze der Regierung - ein Novum in Finnland und in der ganzen Welt.

Wie läuft eine Wahl in Finnland ab?

Am 2. April stehen 200 Sitze im finnischen Parlament (Eduskunta) zur Wahl, darunter auch ein Mandat für die autonomen Åland-Inseln (die auch ein eigenes kleines Parlament in der Hauptstadt Mariehamn haben, das für dezentrale Angelegenheiten zuständig ist).

Die vorzeitige Stimmabgabe hat vom 22. bis 28. März an verschiedenen Orten im Lande stattgefunden (und vom 22. bis 25. März in den finnischen Botschaften). Nach Angaben des Wahlinformationsdienstes des Justizministeriums hatten bis Montagmorgen etwa 25,9 % der Menschen ihre Stimme vor dem Wahltag am Sonntag abgegeben.

Im Gegensatz zu einigen anderen nordischen und baltischen Ländern gibt es für Parteien keine Mindestschwelle für den Einzug ins Parlament, aber wenn eine Partei landesweit mehr als 2 % der Stimmen erhält, hat sie in Zukunft Anspruch auf staatliche Finanzierung.

Welche sind die wichtigsten Parteien?

Bei der letzten Wahl 2019 sind neun Parteien ins Parlament zurückgekehrt, von der Linksallianz auf der einen Seite des politischen Spektrums bis zur rechtsextremen, populistischen Finnischen Partei auf der anderen.

Seitdem hat sich das Parlament etwas zersplittert - ein Abgeordneter der Finnenpartei wurde ausgeschlossen, weil er sich zu rassistisch geäußert hatte, und gründete daraufhin seine eigene Fraktion.

In der Zwischenzeit verlor ein Abgeordneter der Nationalen Koalitionspartei die Unterstützung der Parteiführung, nachdem Vorwürfe über sein Verhalten gegenüber jungen Frauen aufgetaucht waren, und er trat ebenfalls einen Alleingang an (er hat inzwischen beschlossen, bei den Wahlen im April als Kandidat der Finnischen Partei anzutreten).

2019 lagen die drei führenden Parteien - Sozialdemokraten, Finnische Partei und Nationale Koalitionspartei - mit jeweils nur einem Sitz nur wenig auseinander, und auch bei dieser Wahl sind die Umfragen ähnlich knapp.

Sozialdemokratischen Partei Finnlands (SDP): Dies ist die regierende Mitte-Links-Partei unter der Führung von Sanna Marin. Traditionell gewerkschaftsfreundlich, in jüngerer Zeit eine politische Heimat für Einwanderer und Menschen mit ausländischem Hintergrund, hat Marin die Partei als fortschrittlicher und pro-europäischer als je zuvor positioniert. Kritisiert wird jedoch, dass sie nicht über einen großen Kreis von politischen Beratern verfügt, dazu neigt, Entscheidungen im Alleingang zu treffen, und dass es Berichten zufolge niemanden in ihrem Umfeld gibt, der "Nein" sagt - selbst wenn es nötig wäre.

Nationale Sammlungspartei: Eine rechtsgerichtete, konservative politische Partei, die von Petteri Orpo angeführt wird und auf europäischer Ebene der EVP angehört. Orpo ist nicht der charismatischste Parteivorsitzende und hat es in der Vergangenheit in Debatten mit anderen, kompetenteren Parteivorsitzenden schwer gehabt. Die Nationale Koalitionspartei oder Kokoomus, wie sie in Finnland genannt wird, ist die einzige finnische Mainstream-Partei, die noch nie eine weibliche Vorsitzende hatte.

Perussuomalaiset (PS): Die rechtspopulistische Finnenpartei hat es geschafft, sich als Anlaufstelle für Protestwähler zu positionieren, auch wenn Themen wie die Einwanderung, auf die sie sich traditionell konzentriert, in diesem Wahlkampf an Bedeutung verloren haben. Die Parteivorsitzende Riikka Purra kann etwas mürrisch wirken, aber ihr schlichter Sprachstil und die zunehmende Nutzung von TikTok durch die Partei haben dazu geführt, dass sie vor allem bei jüngeren Wählern und Wählerinnen gut ankommt. Es gibt jedoch immer noch viele Probleme auf dem Weg dorthin, mit Rassismusvorwürfen in diesem Wahlkampf und einer Reihe von Abgeordneten der Finnenpartei, die wegen rassistischer Vorwürfe vor Gericht verurteilt wurden.

Zentrumspartei: Keskusta war jahrzehntelang ein Kraftzentrum der finnischen Politik und war sogar vor zwei Regierungen die größte Partei im Parlament, als Juha Sipilä Premierminister war. Nach einem katastrophalen Wahlergebnis im Jahr 2019, als die Wähler sie für ihre Beteiligung an der Sparpolitik bestraften, hat die Keskusta mit Annika Saarikko bereits ihre dritte Vorsitzende, die ihre Partei auf die niedrigsten Umfragewerte aller Zeiten gebracht hat. Die Keskusta ist eine alte Agrarpartei, die immer noch den größten Teil ihrer Unterstützung aus den ländlichen Gebieten bezieht. Wenn sie bei dieser Wahl so schlecht abschneidet wie vorhergesagt und 5-10 Sitze verliert, könnte Saarikkos Zeit im Amt eher in Minuten als in Stunden gemessen werden: aber man kann Keskusta in der finnischen Politik nie aufgeben.

Grüner Bund: Die finnischen Grünen haben in diesem Wahlkampf ebenfalls eine harte Zeit hinter sich, und in Helsinki könnte ihre dominante Position schwinden, da sie Wähler und Wählerinnen an die Sozialdemokraten verlieren dürften. Sie sind eine sehr städtische grüne Partei, wie viele andere in Europa. Ihre Parteivorsitzende Maria Ohisalo ist eine talentierte Politikerin, wurde aber in der derzeitigen Regierung als Innenministerin zu wenig eingesetzt, wo sie weniger Gelegenheit hatte, zu glänzen.

Linksbündnis: Unter der Führung von Li Andersson, eine der polarisierndsten Politikerinnen in der Regierung, hat das Linksbündnis vier gute Jahre hinter sich und ist auf dem besten Weg, bei dieser Wahl ein paar zusätzliche Sitze zu erringen.

Schwedische Volkspartei: Die Schwedische Volkspartei ist eine der Konstanten in der finnischen Politik, die sich problemlos an die verschiedenen politischen Strömungen anpassen kann. Seit den frühen 1980er Jahren war sie an fast jeder Regierung beteiligt. Ihre konservative Wirtschaftspolitik passt gut zur Rechten, während ihre sozialliberale, pro-europäische und werteorientierte Politik gut zur Linken passt. Nach sieben Jahren als Parteivorsitzende könnte Anna-Maja Henriksson jedoch zurücktreten. Dennoch ist mit einem stabilen Wahlergebnis zu rechnen, für das 10 Abgeordnete prognostiziert werden.

Christdemokraten: Obwohl die Partei in den letzten Jahren weiter nach rechts gedriftet ist und an Unterstützung verloren hat, ist ihre Vorsitzende (ehemalige Weltmeisterin im Langstreckenlaufen) Sari Essayah sehr beliebt und im Parlament weithin respektiert, was ihr möglicherweise die Tür in die Regierung öffnet, wenn die Koalitionsbildung beginnt.

Liike Nyt: Die Partei "Bewegung Jetzt" wurde von dem millionenschweren Geschäftsmann Hjallis Harkimo gegründet, der als ehemaliger Moderator der finnischen Fernsehshow "Apprentice" mit Donald Trump verglichen wurde. Er scheint zu versuchen, eine politische Dynastie zu gründen, denn sowohl sein Sohn als auch seine Nichte kandidieren bei der Wahl am kommenden Sonntag für das Parlament. Es ist unwahrscheinlich, dass Liike Nyt mehr als einen Abgeordneten - Harkimon selbst - ins Parlament bekommt, da sie auf seine persönliche Popularität, insbesondere bei den Kleinunternehmern, setzen. Eine Partei, die als interessantes Demokratieexperiment begann - ursprünglich wollte Likke Nyt im Parlament Positionen zu Themen einnehmen, die auf dem Votum ihrer Mitglieder in Online-Umfragen basierten - ist weitgehend zu einem Eitelkeitsprojekt für Harkimo geworden.

Es gibt noch etwa ein Dutzend anderer, kleinerer Parteien, die bei der Wahl antreten. Einige von ihnen gehören zur extremen Rechten - im Wesentlichen Neonazi- und White-Power-Parteien - sowie die Feministische Partei, eine Tierrechtspartei und die Liberale Partei. Die Liberalen (die ursprünglich als Whisky-Partei gegründet wurden!) sind seit einigen Jahren auf dem Vormarsch, vor allem in der Hauptstadtregion Helsinki. Obwohl es für sie immer noch sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Kandidat ins Parlament gewählt wird, könnten sie gerade die 2 %-Hürde überschreiten, um in Zukunft staatliche Mittel für ihre Partei zu erhalten.

Die wichtigsten politischen Themen

Dies ist in vielerlei Hinsicht eine noch nie dagewesene Wahl: Die Regierung von Sanna Marin hat das Land durch die COVID-Pandemie geführt, zur allgemeinen (wenn auch oft widerwilligen) Zufriedenheit im eigenen Land (aber mit viel internationalem Lob).

Marin geht auch als die Ministerpräsidentin in die Geschichte ein, die den NATO-Beitrittsprozess ihres Landes einleitete.

Zuvor war Finnland zwar militärisch eng mit der NATO und dem Westen verbunden, aber kein Mitglied des Militärbündnisses. Das änderte sich im Frühjahr 2022 nach der russischen Invasion in der Ukraine, als sich die öffentliche Meinung in Finnland plötzlich für einen NATO-Beitritt aussprach.

Es wird Marin zugeschrieben, nicht nur Finnland auf den Weg der NATO-Mitgliedschaft gebracht zu haben, sondern auch Schweden in dieselbe Richtung zu ziehen.

Während des letzten Wahlkampfes waren Fragen wie Umwelt, Einwanderung und Gleichberechtigung wichtige Themen. In diesem Jahr stehen jedoch die Wirtschaft, die Krise der Lebenshaltungskosten und die Ausgabenprioritäten des neuen Regierungschefs im Vordergrund.

"Letztendlich läuft alles auf Geld hinaus, so oder so. Ob wir nun über Sozialpolitik, Bildung oder Staatsverschuldung sprechen, ich denke, alles dreht sich um Geld", sagt Jenny Kärimäki, die an der Universität Helsinki politische Geschichte erforscht.

"Natürlich geht es nur darum, wohin das Geld fließt, und das ist eine ideologische Entscheidung, so dass wir wieder über diese sehr traditionellen Links-Rechts-Themen diskutieren", sagt sie gegenüber Euronews.

Ein wichtiger Faktor bei dieser Wahl ist Sanna Marin selbst, erklärt Kärimäki, denn die Regierungschefin schneidet in den Umfragen weiterhin gut ab - besser als ihre Partei und besser als die anderen Parteiführer.

"Wenn man sich Meinungsumfragen anschaut, in denen die Menschen gefragt werden, ob sie der Meinung sind, dass Sanna Marin gute Arbeit geleistet hat, dann ist ihre Bewertung immer deutlich höher als die der Sozialdemokratischen Partei. Sie ist also definitiv ein Gewinn für sie. Andererseits kann man sie nur in einem Wahlkreis wählen", sagt Kärimäki.

"Andererseits gibt es bei Sanna Marin, obwohl sie über Parteigrenzen hinweg viel Unterstützung genießt, auch Leute, die sie stark ablehnen."

Irgendwelche politischen Pannen?

Kein Wahlkampf - und auch kein parlamentarischer Zyklus - ist vollständig ohne einige Patzer, und insbesondere Sanna Marin hat sich schon des Öfteren für Dinge entschuldigt, die schief gelaufen sind.

Im Dezember 2021 hat sie eingestanden, dass sie eine Nacht in einer Bar in Helsinki verbracht hatte, nachdem der Außenminister ein positives COVID-Ergebnis erhalten hatte. Im Sommer 2022 hatte sie erneut das Gefühl, sich entschuldigen zu müssen, nachdem Videos, die sie beim Tanzen mit Freunden und eng umschlungen mit einem Mann in einem Nachtclub zeigten, viral gingen. Sie unterzog sich einem Drogentest (der ebenfalls negativ ausfiel) und entschuldigte sich erneut, nachdem zwei ihrer Freundinnen Oben-ohne-Bilder in der offiziellen Residenz veröffentlicht hatten.

Sie sah sich auch gezwungen, sich zu entschuldigen, nachdem eine Euronews-Recherche ergeben hatte, dass wenig oder gar keine Arbeit geleistet worden war, um ein neues Gesetz über die Rechte des indigenen Volkes der Sámi in Finnland voranzubringen, was Marin versprochen hatte. Der Gesetzentwurf scheiterte schließlich an der letzten Hürde des Parlamentsausschusses.

All dies scheint ihr in Bezug auf die innenpolitische Unterstützung nicht geschadet zu haben, aber Kritiker haben sie wegen ernsterer politischer Fragen scharf angegriffen, nachdem sie kürzlich während eines Besuchs in Kiew gesagt hatte, dass Finnland eine Diskussion über die Entsendung alternder Hornet-Kampfjets in die Ukraine führen "könnte".

Nachdem einige ukrainische Medien diese vage Antwort aufgegriffen hatten, als ob Marin ein feierliches Versprechen gegeben hätte, versuchten ihre politischen Gegner im eigenen Land, sie als naiv, ignorant oder leichtsinnig hinzustellen, weil sie keine konkretere Antwort gegeben hatte, nämlich dass die Hornets in Finnland gebraucht würden.

Laut der führenden finnischen Zeitung Helsingin Sanomat könnte diese Frage Marin sogar die Wahl kosten.

In der Zwischenzeit hat sich keiner der Parteiführer bei einer Fernsehdebatte mit Ruhm bekleckert, die kürzlich in Schuldzuweisungen und Geschrei ausartete - etwas, das in den Zeitungen als unzivilisiert und irgendwie zutiefst "un-finnisch" verschrien wurde, wie dieser kurze Clip zeigt:

Die Nationale Koalitionspartei ist auch nicht ohne politische Probleme. Die Partei, die lange Zeit als die Partei der wohlhabenden Finnen galt, musste in letzter Zeit eine Kehrtwende in Bezug auf die Kürzung der Studienfinanzierung und einen Rückzieher bei anderen Haushaltsfragen machen, etwa bei der Frage, wie der Haushalt ausgeglichen und die Staatsverschuldung verringert werden kann.

Und die Finnenpartei sorgte kürzlich für einen kollektiven Aufschrei des Entsetzens, als die Parteivorsitzende Riikka Purra sagte, Kultur sei ein "Luxusgut" - eine harte Aussage in einem Land, das in seiner reichen Literatur-, Musik- und Kunstszene schwelgt: von Kleinstadtbibliotheken bis hin zu großen internationalen Festivals und allen Punkten dazwischen.

Wann können wir mit Ergebnissen rechnen - und wer könnte gewinnen?

Wir sollten das Wahlergebnis am Sonntagabend um Mitternacht Helsinkier Zeit mehr oder weniger kennen.

Aber dann gehen die Verhandlungen erst richtig los.

Einigen Umfragen zufolge könnte die Finnenpartei bis zu 49 Sitze gewinnen, vor Kokoomus und den Sozialdemokraten, die an zweiter Stelle liegen.

Sollte dies der Fall sein, könnte es zum ersten Mal in Finnland eine rechtsextreme Regierung geben, eine so genannte schwarz-blaue Regierung mit der Finnischen Partei, der Nationalen Koalitionspartei, den Christdemokraten und möglicherweise Liike Nyt.

"Einige Parteien haben jetzt erklärt, mit wem sie nicht in die Regierung gehen werden, aber niemand hat die gleiche Art von Erklärungen darüber abgegeben, mit wem sie in die Regierung gehen werden", erklärt Jenni Kärimäki von der Universität Helsinki.

"Die Sozialdemokraten, die Grünen, das Linksbündnis und die Schwedische Volkspartei haben erklärt, dass sie nicht mit der Finnischen Partei regieren werden. Aber die Zentrumspartei sagt, dass sie keiner Regierung beitreten wird, die der jetzigen Regierung ähnelt", fügt sie hinzu.

Wenn andere Parteien nicht mit der Finnenpartei regieren wollen - oder wenn die Nationale Koalitionspartei oder die Sozialdemokraten auch nur mit einer knappen Mehrheit in Führung liegen - könnte es stattdessen zu einer blau-roten Koalition kommen, an der die Schwedische Volkspartei und entweder die Grünen oder die Linksallianz beteiligt sind.

Für den Fall, dass dieses Bündnis den Politikern und Wählern der Kokoomus-Partei zu linkslastig ist, könnten die Christdemokraten unter ihrer Vorsitzenden Sari Essayah mit einem einzigen Minister das Zünglein an der Waage sein.

Oder es könnte zu einer weiteren Regierung mit einem breiten Spektrum kommen, denn den Finnen sind die so genannten Regenbogenkoalitionen nicht fremd.

"Wenn wir davon ausgehen, dass Keskusta nicht in die Regierung geht, bleibt uns nur eine Regenbogenkoalition. Uns gehen derzeit die Optionen und Kombinationen aus, und eine Regenbogenkoalition scheint der richtige Weg zu sein", sagt Jenni Kärimäki.