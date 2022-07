Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin (36) versteht es, sich als volksnahe und coole Politikerin in Szene zu setzen. Vor wenigen Tagen brachte sie noch den Nato-Beitritt ihres Landes auf den Weg, jetzt geht ein Instagram-Foto viral, das die Politikerin auf einem Rockfestival zeigt.

"Coolste Ministerpräsidentin Europas"

Lederjacke, Jeansshorts und Stiefel: Mit diesem Outfit hat sich die finnische Regierungschefin Sanna Marin auf einem Rockfestival gezeigt. In den sozialen Medien gab es am Sonntag viel Lob für die "coolste Ministerpräsidentin Europas".

Die Organisatoren des Festivals Ruisrock auf der Insel Ruissalo, die zur südwestfinnischen Stadt Turku gehört, verbreiteten das Schwarz-Weiß-Porträt von Fotografin Janita Autio auf ihrer Instagram-Seite.

"Legende", kommentierte ein Nutzer. "Wow", "so cool" schreiben zwei Userinnen. Marin teilte die Posts in einer Instagram-Story. Die Politikerin ist für ihre Vorliebe für Rockmusik bekannt.

"Heute hat der Urlaub begonnen"

Die 36-Jährige postete auf ihrem Instagram-Account selbst ein Foto vom Festival. Darauf ist sie mit Ehemann Markus Räikkönen zu sehen. "Heute hat der Urlaub begonnen. Richtung Turku in Finnland und Ruisrock", schrieb sie dazu.

Zudem präsentierte sie einige kurze Videos von Auftritten finnischer Künstler:innen Ob sie wie viele andere Festivalbesucher:innen dazu Dosenbier trank und an den üblichen wilden Pogo-Tänzen vor der Bühne teilnahm, bleibt wohl ein Geheimnis.

Alle wollen Marins Lederjacke: Beim Politik-Meeting zur Trendsetterin

Nur wenige Tage zuvor hatte die Spitzenpolitikerin den Nato-Beitritt ihres Landes mit auf den Weg gebracht. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hatte sich Finnland vor einigen Wochen dazu entschieden, dem Bündnis beitreten zu wollen - genau wie Schweden.

Bei einem Treffen mit ihrer schwedischen Amtskollegin im April 2022 hatte sich Marin schon einmal in der schwarzen Lederjacke präsentiert, die sie jetzt zum Rockfestival trug. Laut der Bezahlplattform Klarna schnellten danach die Lederjackenverkäufe in Finnland um 179 Prozent in die Höhe.

"Unsere Kaufdaten zeigen, dass der Einfluss von Regierungschefin Marin auch über die Politik hinausgeht. Die Biker-Lederjacke ist eines der beliebtesten Kleidungsstücke dieses Frühjahr", sagte die Marketingdirektorin von Klarna Finnland in einer Pressemitteilung.

Ministerpräsidentinnen von Schweden und Finnland im April 2022 Paul Wennerholm/Paul Wennerholm/TT

Netflix-Auftritt und Besuch der Gay Pride

Sanna Marin lässt nicht nur Bilder sprechen, sondern auch Videos. So hatte sie einen Auftritt in der Netflix-Serie "Somebody Feed Phil", in der US-amerikanische Filmproduzent Phil Rosenthal auf kulinarische Entdeckungsreise um die ganze Welt begibt.

Marin bei der Helsinki Pride am 2. Juli Saara Peltola/Lehtikuva

Auch mit ihrer Teilnahme bei der Gay Pride in Helsinki hatte Marin zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Die Politikerin wuchs als Kind einer alleinerziehenden Mutter auf, die später mit ihrer Partnerin in einer homosexuellen Beziehung lebte.

Marin ist Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Finnlands (SDP) und seit dem 10. Dezember 2019 Regierungschefin Finnlands. Sie ist die jüngste Ministerpräsidentin in der Geschichte des Landes und war zum Zeitpunkt ihres Amtsantritts auch die jüngste Regierungschefin weltweit.