Freunde und Verwandte: Biden feiert Verbindungen zwischen den USA und Irland

Von euronews

Während eines Staatsbanketts in Dublin hat US-Präsident Joe Biden die engen Verbindungen zwischen Irland und den Vereinigten Staaten betont. Bereits im irischen Parlament hatte Biden gesagt, er sei "zu Hause" und versprach eine Zukunft gemeinsamer Möglichkeiten für beide Länder.

"Wir sind die USA und Irland - nichts ist unmöglich, wenn wir es zusammen tun und wir müssen daran glauben und es wissen, denn das ist die Geschichte unserer beiden Länder. Es geht um die Verteidigung der Werte, die uns von unseren Vorfahren vererbt wurden, darum, die Flamme der Freiheit zu bewahren, das Leuchtfeuer, das unsere Kinder und Enkel leiten wird. Das ist ein Kampf, den wir gemeinsam zu kämpfen fähig sind", so Biden.

Am Abend nahm Biden an dem Staatsbankett zu seinen Ehren teil, im Schloss von Dublin. Regierungschef Leo Varadkar sagte, beide Länder hätten "eine ähnliche Vergangenheit und Philosophy". Sie seien verwandschaftlich und freundschaftlich verbunden.

In Dublin vor Ort war euronews-Reporter Ken Murray:

"Am Freitag geht Bidens Besuch in Irland zuende. In Knock wird er noch eine Basilika besuchen und sich dann in Ballina mit einer Rede an die Welt wenden. Von dort war vor 140 Jahren sein Ur-Ur-Ur-Großvater Edward Blewitt in die USA ausgewandert."