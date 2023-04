Von Euronews mit AP, AFP

Die Reisfelder von Isla Mayor in der Nähe von Sevilla müssten im Frühjahr eigentlich in sattem Grün leuchten. Doch Spanien leidet schon das dritte Jahr in Folge unter dramatisch hohen Temperaturen und Dürre. An diesem 26. April ist es 37 Grad heiß.

Der Mangel an Regen hat zu unwiederbringlichen Verlusten auf mehr als 3,5 Millionen Hektar Anbaufläche geführt und Getreideernten in Andalusien, Kastilien-La Mancha, Extremadura und Murcia zunichte gemacht.

"Wir werden keinen Reis säen können"

Eduardo Vera Canuto baut eigentlich um diese Jahreszeit Reis an. Doch vieles ist hier in Andalusien nicht mehr wie vorher. Der Landwirt erklärt: "Wir befinden uns in einer alarmierenden Situation, nicht nur in dieser Agrarsaison, die sehr kompliziert ist, wir werden nicht in der Lage sein, Reis zu säen. Wir haben fünf Perioden hinter uns, und dies wäre die sechste, mit vielen Schwierigkeiten".

Die spanische Regierung hat einen Hilferuf an Brüssel gerichtet, um Gelder aus dem Krisenfonds für die Landwirte freizugeben.

Niedrigster Wasserstand des Po in einem April seit 30 Jahren

Und auch am Po, dem größten Fluss Italiens, sieht alles ausgetrocknet aus. Der Wasserpegel ist der niedrigste für April seit dreißig Jahren , ähnlich wie im letzten Sommer.

Schiffskapitän Giuliano Landini, sagt, dass er in ein paar Tagen alle seine Kreuzfahrten absagen muss.

Giuliano Landini, Kommandant der Stradivari, erinnert sich:

"Ich bin zum ersten Mal auf dem Po gefahren, als ich 13 Jahre alt war, und ich habe in diesem Fluss schwimmen gelernt, als ich 5 Jahre alt war. Ich erinnere mich an einen Fluss voller Leben, Boote, Fischerei, jetzt ist da nichts mehr. "

Die Dürre am Po ist vor allem auf den Mangel an Schnee in den Alpen zurückzuführen.

Die gesamte Region entlang des Flusses zwischen Turin und Venedig leidet unter den Folgen, da Fischer, Boote, landwirtschaftliche Flächen und der Tourismus, der jedes Jahr Millionen von Menschen anzieht, von seinem Wasser abhängen.