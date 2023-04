Immer wieder Kupjansk: Zwei Tote nach Raketenangriff

Die russische Rakete, die das Heimatkundemuseum in Kupjansk in der Region Charkiw getroffen hat, forderte zwei Menschenleben, und es war Glück, dass es nicht mehr tote Zivilisten gab: mehrere andere Gebäude wurden beschädigt und sechs Menschen verletzt. Die Frontlinie verläuft derzeit etwa sieben Kilometer nordöstlich von Kupjansk.

"Hier gibt es überhaupt kein Militär, es ist ein rein ziviles Gebiet, in dem sich immer viele Menschen aufhalten. Glücklicherweise gab es heute keine Lieferung humanitärer Hilfe, so dass es keine (anderen) Opfer gab, es waren keine Menschen an der Bushaltestelle, so dass wir uns auf die Anzahl der Menschen beschränken, die wir im Moment kennen."

Andrii Kanashevich, Leiter der Bezirksverwaltung von Kupjansk

Beginnt hier die ukrainische Offensive?

Kupjansk und die Region im Nordosten gelten als ein möglicher Schwerpunkt für die ukrainische Frühlingsoffensive, da Russland seine besetzten Gebiete im Südosten mit massiven Verteidigungslinien verstärkt hat. Mit einem Angriff von Nordosten her könnten diese Befestigungen umgangen werden. Die russsische Nachrichtenagentur Tass meldet, dass ukrainische Streitkräfte ihre Einheiten rund um Kupjansk südöstlich von Charkiw verstärken würden. Auch das heizt Spekulationen an, dass die erwartete ukrainische Offensive von Charkiw aus die russische Grenze entlang nach Luhansk gehen könnte.

Entscheidend für Russlands Vorgehen in der Ukraine ist die Söldnertruppe Wagner, die nach weiteren Freiwilligen sucht. In einem jetzt veröffentlichten Video besucht der Leiter der Gruppe, Jewgeni Prigoschin, ein Ausbildungslager und ruft dazu auf, mehr junge Menschen für Wagner zu gewinnen.

Prigoschin hat das russische Verteidigungsministerium für die mangelnden Ergebnisse an der Front als auch fehlende Unterstützung für die Söldnertruppe kritisiert.