Von Euronews

Bei russischen Luftangriffen auf ukrainische Städte, darunter Kiew, sind mindestens fünf Menschen getötet worden.

Mehrere ukrainische Städte, darunter Kiew, sind in der vergangenen Nacht Ziel russischer Luftangriffe geworden. Nach Angaben des Bürgermeisters von Dnipro wurden eine Mutter und ihr dreijähriges Kind beim Beschuss eines Wohnhauses getötet. Insgesamt wurden laut Medienberichten mindestens fünf Menschen verletzt.

Russische Streitkräfte haben nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe gegen 4 Uhr morgens einen weiteren Massenangriff auf die Ukraine mit strategischen Tu-95-Flugzeugen vom Kaspischen Meer aus gestartet.

Flugabwehrraketeneinheiten der ukrainischen Luftwaffe zerstörten zusammen mit der Luftverteidigung 21 der 23 Marschflugkörper X-101 und X-555 sowie zwei Drohnen.

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, gab die Gesamtzahl der Raketen, die auf die Ukraine in der Nacht abgefeuert worden seien, mit 23 an. Davon seien 21 abgeschossen worden. Auch zwei Drohnen seien abgeschossen worden.

In der zentralukrainischen Stadt Uman im Gebiet Tscherkassy wurde ein Hochhaus getroffen, dabe wurden 3 Menschen getötet und 8 verletzt. Nach ukrainischen Militärangaben wurden elf Marschflugkörper in der Nähe der Hauptstadt Kiew abgeschossen.

In Kiew wurden bei dem Angriff örtliche Stromleitungen im Bezirk Obolonskij sowie die Straßeninfrastruktur beschädigt. In der Stadt wurden keine zivilen Opfer oder Schäden an Wohngebäuden gemeldet.