Sind Lawinen häufiger und gefährlicher geworden?

Sind Lawinen jetzt häufiger? Sind sie stärker? Diese und andere Fragen haben wir mit Dr. Benjamin Zweifel vom Eidgenössischen Institut für Schnee- und Lawinenforschung diskutiert.

Unter den sechs Todesopfern eines Lawinenabgangs in den französischen Alpen waren auch erfahrene Bergführer. Die Lawine ging auf dem Armancette-Gletscher nieder. Die Wetterbedingungen in der Region waren an diesem Wochenende günstig, und der nationale Wetterdienst Meteo France gab keine Lawinenwarnung heraus, sondern stufte das Risiko als "begrenzt" ein, so François Barbier, Bürgermeister der Gemeinde Contamine-Monjois. Auch die Skibedingungen seien "gut" gewesen.

Was sind die Ursachen von Lawinen?

Lawinen sind ein gefährliches Naturphänomen, das in ganz Europa verbreitet ist. Mehrere Faktoren müssen zusammenkommen, um eine Lawine auszulösen.

Zunächst muss sich eine große Schneemenge auf der Piste ansammeln. Und dann bricht diese Masse durch starken Schneefall, aktives Tauwetter oder Niederschlag entweder spontan weg und stürzt ab oder es kommt zu einem Schneerutsch. Jede, oft auch nur leichte Erschütterung, die sogar durch ein lautes Geräusch oder die Abfahrt eines Skifahrers ausgelöst werden kann, reicht aus, um eine Lawine auszulösen.

Auch starke Windböen oder steigende Temperaturen können Lawinen auslösen.

Häufigkeit von Lawinenabgängen

Italienische Rettungskräfte gaben bekannt, dass sie die Leichen von drei Personen gefunden haben, die nach einem Lawinenabgang auf der Pointe de la Golette in der Region Tignes an der Grenze zu Frankreich vermisst wurden. Der Bergführer der Gruppe konnte sich aus der Lawine befreien und sich den Rettungskräften anschließen, die die Suche leiteten.

Die Pointe de la Golette liegt auf 3100 m Höhe an der Grenze zwischen Savoyen und dem Aostatal.

Treten Lawinen jetzt häufiger auf? Sind sie stärker? Spielt das Wetter oder der Klimawandel eine Rolle? Über diese und andere Fragen haben wir mit Dr. Benjamin Zweifel vom Eidgenössischen Institut für Schnee- und Lawinenforschung gesprochen. "Betrachtet man die europäischen Alpen, so gibt es im Durchschnitt etwa 100 Todesfälle durch Lawinen pro Jahr. Und dieser Durchschnitt ist in den letzten Jahrzehnten ziemlich stabil geblieben", sagt der Wissenschaftler. "Die Zahl der Unfälle ist parallel zur Entwicklung des Skitourismus, des Skifahrens, des Freeridens und all dieser Sportarten stark angestiegen. Aber das war vor vielen Jahren, in den 70er- und 80er-Jahren, aber seit mehr oder weniger 20 oder 30 Jahren ist die Situation, wie gesagt, relativ stabil geblieben."

Welche Rolle spielt der Klimawandel?

Beeinflussen bestimmte Wetterbedingungen die Häufigkeit und Stärke von Lawinenabgängen? Und welche Rolle spielt der Klimawandel?

"Eine Lawine ist das Ergebnis der Wetterbedingungen der vergangenen Tage oder Wochen und kein klimatisches Phänomen. Die Elemente sind also genau dieselben wie vor 100 Jahren. Lawinen haben die gleiche Form, die gleiche Größe. Es handelt sich also um etwas, das sich durch den Klimawandel nicht verändert. Was sich jedoch geändert hat, ist Folgendes. Die Temperaturen sind gestiegen, und Lawinen ereignen sich jetzt in höheren Lagen. Wir können sagen, dass es in 1500 Metern Höhe fast keine Lawinen gibt, weil dort fast kein Schnee liegt. Aber wir sehen Lawinen in höheren Lagen, und das ist das Neue durch den Klimawandel", meint Zweifel.

Sicherheitsvorkehrungen: Tipps vom Experten

Wie kann man sich in den Bergen so sicher wie möglich verhalten?

Ratschläge von Benjamin Zweifel:

Das Wichtigste ist, gut über die Situation in den Bergen und die Lawinengefahr informiert zu sein.

Der zweite Punkt ist, die richtige Wahl der Route und des Berges zu treffen.

Und drittens: Wenn man keine Ahnung von der Lawinengefahr und deren Einschätzung im Gelände hat, ist es besser, einen professionellen Bergführer zu fragen, der weiß, wo man am sichersten ist.

Lawinenkatastrophen in den Alpen: eine Chronik

Eine der bedeutendsten beschreibt der römische Historiker Polybius (2. Jahrhundert v. Chr.). Als die Karthager die Alpen überquerten, kam ein Teil des Heeres des Feldherrn Hannibal in einer Lawine ums Leben.

Während des Ersten Weltkriegs (1915-1918) kamen an der österreichisch-italienischen Front in den Tiroler Alpen zwischen 40.000 und 80.000 Menschen ums Leben.

Am 13. Dezember 1916, nach neun Tagen mit Schneefall, gingen Dutzende von riesigen Lawinen in der alpinen Kriegsfront nieder, auch an Orten, die bisher eigentlich als sicher gegolten hatten. Ganze Kompanien wurden verschüttet. Nach neuesten Schätzungen fielen an diesem Tag bis zu 5000 Soldaten den Lawinen zum Opfer. Das erste Bataillon des Kaiserschützenregiments Nr. III zum Beispiel hatte an diesem Tag 230 Tote zu beklagen und an der Marmolata, dem höchsten Berg der Dolomiten, riss eine einzige Lawine zwischen 270 und 332 Männer in den Tod.

Januar 1954: Im österreichischen Bundesland Vorarlberg werden durch Lawinenabgänge 125 Menschen getötet.

