Ukrainische Judoka boykottieren Meisterschaften in Katar

Von euronews

Laut dem Judo-Verband IJF dürfen Russen und Belarussen als "Neutrale" antreten, also nicht ihr Land vertreten. Allerdings werde jeder Sportler und jede Sportlerin individuell überprüft. Mehrere Athleten wurde bereits ausgeschlossen.

Die ukrainischen Judoka haben angekündigt, dass sie die nächste Woche in Katar beginnenden Weltmeisterschaften aus Protest gegen die Teilnahme russischer und belarussischer Sportler boykottieren werden.

"Wir haben uns darauf vorbereitet, wir wussten, dass das passieren könnte. Aber bis zuletzt haben wir erwartet, dass der gesunde Menschenverstand sich durchsetzen würde. Aber nein. Am 28. April, wenige Stunden vor Ablauf der Anmeldefrist, erschien auf der IJF-Website die Meldung, dass der Verband Russen und Belarussen zu allen Wettkämpfen als neutrale Sportler zulässt. Sogenannte "neutrale" Athleten."

Witaliy Dybrova, Cheftrainer des ukrainischen Judo-Teams

Laut Internationalem Judo-Verband wird ein unabhängiges Gremium Hintergrundchecks durchführen und die Social-Media-Konten der Athleten überwachen. Jeder, der die russische Invasion in der Ukraine unterstützt, werde ausgeschlossen, so der Dachverband. Acht Athleten der russischen Mannschaft wurde die Zulassung zu den Weltmeisterschaften in Doha verweigert.

"Es wurde eine Überwachungskommission eingerichtet, die ihre sozialen Netzwerke daraufhin überwacht, dass sie nicht in irgendwelche Machtstrukturen verwickelt sind und nicht für die "Militärische Spezialoperation" werben. Und innerhalb von 20 Minuten erschien die Anmeldung der neutralen Athleten für die Weltmeisterschaft."

Witaliy Dybrova, Cheftrainer des ukrainischen Judo-Teams

Der ukrainische Verband kritisiert die Zulassung auch, da nach den Statuten nur Judokas aus den Top-100 der Weltrangliste oder den ersten 16 der europäischen Rangliste zugelassen sind. Im belarusssichen Team aber sind anegblich die Ranglistenplätze 175 und 305 gesetzt. Von 18 russischen Atlethen sind angeblich 15 mit den Sicherheitskräften CSKA, den Streitkräften oder der Roshvardiya verbunden.

Die Ukraine hatte 14 Judoka im Team für die Weltmeisterschaft - mit der 2-fachen Weltmeisterin und Olympiamedaillengewinnerin Daria Bilodid, Europameister Bohdan Ladov und der letztjährigen Bronzemedaillengewinnerin Yelyzaveta Lytvynenko.

Das IOC überlässt die Zulassung den einzelnen Verbänden

Das Internationale Olympische Komitee hat die Rückkehr von Sportlern und Sportlerinnen aus Russland und Belarus unter bestimmten Bedingungen zu internationalen Wettkämpfen empfohlen. Die Weltsportverbände müssen angesichts des anhaltenden Angriffskriegs darüber entscheiden und begutachten, ob die IOC-Kriterien bei der Athleten-Prüfung erfüllt werden. Zu den IOC-Bedingungen zählen strikte Neutralität, die Einhaltung des Anti-Doping-Codes und der Nachweis, den Krieg nicht aktiv zu unterstützen. Wer dem Militär angehört, bleibt ebenso ausgeschlossen wie Mannschaften.

Position der Verbände der Sommersportarten auf dem Weg zu Olympia 2024