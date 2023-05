Katar: Letzter Tag der Judo-WM: Goldmedaille für Japan im Mixed-Team-Wettbewerb

Von Euronews

Am 8. und letzten Tag der Judo-Weltmeisterschaften in Doha hat sich Japan beim Mixed-Team-Wettbewerb gegen Frankreich durchgesetzt und die Goldtrophäe geholt.

Am Sonntag war es soweit. Am letzten Tag der Judo-Weltmeisterschaften in der katarischen Hauptstadt Doha strömten einheimische und internationale Judo-Fans in die ABHA Arena. Dort fand der Mixed-Teams-Wettbewerb statt.

Die ganze Woche über gab es Action pur, mit einem unglaublichen Rahmenprogramm lokaler Kultur und wahrer Judo-Werte. Die IJF unterstützte beim Turnier auch ein Flüchtlingsteam.

Bei jeder Mixed-Team-WM stand der Judo-Gigant Japan im Finale, und seit 2018 treffen die Japaner jedes Mal auf die starken Franzosen. Japan wollte auf jeden Fall den ersten Platz behalten.

Doch die Franzosen waren entschlossen. Mit einer brillanten Mannschaft arbeiteten sie während der gesamten Vorrunde hart und sicherten sich einen Platz in einem Traumfinale mit Japan.

Im Finale ging Frankreich früh in Führung - Joan-Benjamin Gaba erzielte zur Freude der Zuschauer einen großen Ippon gegen Soichi Hashimoto, und Margaux Pinot zwang Weltmeisterin Saki Niizoe zur Aufgabe. Frankreich lag nun mit 2 Punkten in Führung.

Der Japaner Tajima Goki erzielte einen großen Waza-ari, der die Hoffnungen seines Teams am Leben hielt und die Zuschauer begeisterte.

Coralie Haymé erhöhte den Punktestand für Frankreich wieder. Aber Saito Tatsuru tat das Gleiche für Japan.

Sarah-Leonie Cysique führte ihren Kampf mit einem frühen Waza-ari an, und es sah so aus, als würde Frankreich den Titel holen, aber Haruka Funakubo macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Sie hielt Cysique nieder, so dass Japan und Frankreich beim Stand von 3:3 unentschieden spielten.

Die Japanerin Haruka Funakubo kämpft gegen die Französin Sarah Leonie Cysique AP Photo

Das Unentschieden war eine Frage des Glücks. Margaux Pinot kämpfte gegen Niiozoe Saki um den Weltmeistertitel im Mixed Team. Mit einem taktischen Sieg im Golden Score sicherte sich das Team Japan die Goldmedaille.

Der Präsident des Olympischen Komitees von Katar, Sheich Joaan Al Thani, überreicht die Goldtrophäe. IJF-Präsident Marius Vizer überreicht die Goldmedaillen.

"Als wir die Kategorien ausgelost haben, wusste ich irgendwie, dass es in der Klasse unter 70KG sein würde, also war ich bereit", sagte Niizoe Saki. Auch Judoka Tatsuru Saito kommentierte den Moment, in dem er aus Spaß Konfetti ins Gesicht klebte: "Das war ein Scherz von mir. Im Herzen bin ich einfach ein Kind."

Das japanische Team feiert zusammen mit den georgischen und französischen Teams AP Photo

Es war so viel Freundschaft, Ehre und Respekt zu beobachten. Der Mixed-Team-Wettbewerb würde ohne die Werte des Judo nicht funktionieren. Die Judo-Weltmeisterschaften 2023 sind im katarischen Doha zu einem spannenden Ende gekommen.