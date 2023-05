Getreideabkommen um zwei Monate verlängert

Russland droht immer wieder, die Abkommen platzen zu lassen, weil seine eigenen Getreide- und Düngerexporte durch westliche Sanktionen behindert werden.

Unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei haben sich Russland und die Ukraine auf eine Verlängerung des Getreideabkommens geeinigt. Russland hatte mit dem Ausstieg gedroht, aber das für viele hungerbedrohte Länder wichtige Getreideabkommen gilt für weitere zwei Monate und erlaubt kontrollierte Exporte aus drei ukrainischen Häfen.

"Ich möchte der Welt eine gute Nachricht überbringen. Dank der Bemühungen unseres Landes, der Unterstützung unserer russischen Freunde und des Beitrags unserer ukrainischen Freunde konnte die Schwarzmeer-Getreide-Initiative um weitere zwei Monate verlängert werden."

Recep Tayyip Erdogan, türkischer Präsident

"Diese Abkommen sind wichtig für die globale Ernährungssicherheit. Ukrainische und russische Produkte ernähren die Welt. Im Rahmen der Schwarzmeer-Initiative wurden mehr als 30 Millionen Tonnen Lebensmittel exportiert. Lebenswichtige Nahrungsmittellieferungen erreichen einige der bedürftigsten Menschen und Orte der Welt - darunter 30.000 Tonnen Weizen, die gerade die Ukraine an Bord eines vom WFP gecharterten Schiffes verlassen haben, um hungernde Menschen im Sudan zu versorgen."

Antonio Guterres, UN-Generalsekretär

Zugeständnisse an Russland werden nicht erwähnt, laut Moskau müssen noch Probleme auf technischer Ebene gelöst werden.

Die Ukraine und Russland sind wichtige Lieferanten von Weizen, Gerste, Sonnenblumenöl und anderen Nahrungsmitteln für Länder in Afrika, im Nahen Osten und in Teilen Asiens. Vor Kriegsbeginn war Russland außerdem der weltweit größte Exporteur von Düngemitteln. Der Ausfall dieser Lieferungen nach der russischen Invasion im Februar 2022 trieb die Lebensmittelpreise weltweit in die Höhe und schürte die Sorge vor einer Hungerkrise in ärmeren Ländern.

Aus der Ukraine kam letztes Jahr über die Hälfte des Weizenbedarfs für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Mehr als 1000 Schiffe haben laut UN im Rahmen des Abkommens bisher ukrainische Häfen verlassen.