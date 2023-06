US-Bank JP Morgan Chase zahlt 290 Millionen Dollar an Epstein-Opfer

Die Bank wurde in einer Sammelkalge beschuldigt, den jahrzehntelangen Missbrauch finanziell ermöglicht zu haben. Sie vergab Darlehen an Epstein und erlaubte ihm regelmäßig hohe Bargeldabhebungen, obwohl die Bank von seiner Beteiligung am Sexhandel wusste.

Die US-Bank JPMorgan Chase hat sich mit den Opfern des Sexualverbrechers Jeffrey Epstein geeinigt und kündigte eine vorläufige Zahlung von 290 Millionen Dollar an die Opfer an. "Die Parteien sind der Ansicht, dass dieser Vergleich im besten Interesse aller ist, insbesondere der Überlebenden, die Opfer von Epsteins schrecklichem Missbrauch waren", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Den Klagen zufolge gewährte JPMorgan Epstein Darlehen und erlaubte ihm von 1998 bis August 2013 regelmäßig, hohe Bargeldbeträge abzuheben, obwohl die Bank von seiner Beteiligung am Sexhandel wusste. Die Bank zählte Epstein weiterhin zu ihren Kunden, obwohl er 2008 in Florida wegen Sexualverbrechen verhaftet worden war und sich schuldig bekannte. "Jede Verbindung mit ihm war ein Fehler, den wir bedauern", so die Bank in einer vorbereiteten Erklärung. "Wir hätten niemals mit ihm weiter Geschäfte gemacht, wenn wir geglaubt hätten, dass er unsere Bank in irgendeiner Weise dazu benutzt, um abscheuliche Verbrechen zu begehen." "Pädophilen-Insel", "Lolita-Express": offene Fragen im Epstein-Skandal Ebenfalls am Montag entschied ein Richter, dass die Klage von Jane Doe, einem Opfer Epsteins, zu einer Sammelklage für alle Opfer von dessen Sexualverbrechen wird. "Geld, das viel zu lange ungestraft zwischen Jeffrey Epsteins globalem Sexhandelsunternehmen und den führenden Banken der Wall Street geflossen ist, wird nun entschlossen für Gutes eingesetzt", sagte Sigrid McCawley, Anwältin von Jane Doe und anderen Epstein-Opfern, in einer vorbereiteten Erklärung. "Die Vergleiche signalisieren, dass die Finanzinstitute eine wichtige Rolle bei der Aufdeckung und Unterbindung des Sexhandels spielen müssen." Epstein-Skandal: Kommt es zum Missbrauchsverfahren gegen Prinz Andrew? Beide Klagen wurden eingereicht, nachdem der Bundesstaat New York im November ein befristetes Gesetz erlassen hatte, das es erwachsenen Opfern sexuellen Missbrauchs erlaubt, andere wegen des erlittenen Missbrauchs zu verklagen, selbst wenn der Missbrauch lange zurückliegt. Epstein wurde 2019 unter dem Vorwurf verhaftet, minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Im August des selben Jahres wurde der 66 jährige tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden, offiziell war es Selbstmord.