Während Finnlands neue Koalitionsregierung am Dienstag vereidigt wird, hat der neue Premierminister Petteri Orpo ein Problem mit der Öffentlichkeitsarbeit wegen des Parlamentspräsidenten und des Wirtschaftsministers, die beide von der rechtsextremen Finnischen Partei gestellt werden.

Der neue Wirtschaftsminister hat auf einer von Neonazis organisierten Kundgebung gesprochen, während der Parlamentspräsident eine jahrzehntelange Geschichte von rassistisch motivierten Gerichtsurteilen und zutiefst beunruhigenden Blog-Beiträgen aufweist. In Finnland ist es kein Geheimnis, dass Jussi Halla-aho, ein früherer Vorsitzender der Finnenpartei, ein ehemaliger Abgeordneter des Europäischen Parlaments und jetzt in leitender Funktion als Parlamentspräsident, seit Jahrzehnten rassistische Äußerungen und zutiefst beunruhigende Schriften von sich gibt.

Die Blogeinträge, die er bereits Jahre vor seinem Eintritt in die Öffentlichkeit verfasst hat, enthalten beunruhigende Einblicke in die Weltanschauung, die seine Politik geprägt hat, und brachten ihm sogar Verurteilungen wegen "Störung der Religionsausübung" und "ethnischer Agitation" ein, für die er vom finnischen Obersten Gerichtshof zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.

Unter Hunderten von Blogbeiträgen, die er im Laufe der Jahre verfasst hat, schrieb Halla-aho im Juni 2006, der Islam sei eine "Religion der Pädophilen" und der Prophet Mohammed "war ein Pädophiler".

Er sagte, dass das "Ausrauben von Passanten" eine "genetische Eigenschaft" der Somalier sei. Im Jahr 2006 deutete er an, dass er "ausschließlich glücklich wäre, wenn eine 'Bande von Einwanderern' eine Abgeordnete der Grünen vergewaltigen würde".

"Ich glaube immer noch und werde auch weiterhin aufrichtig und von ganzem Herzen glauben, dass es eine glückliche Sache ist, wenn eine Frau, die sich gegen die Abschiebung von Vergewaltigern mit Migrationshintergrund ausspricht, von einem Vergewaltiger mit Migrationshintergrund vergewaltigt wird", schrieb er später.

Halla-aho hat auch die finnische LGBTQ+-Gemeinschaft ins Visier genommen.

"Gewalt ist heute ein unterschätztes Problemlösungsinstrument", schrieb er im November 2008 während einer Diskussion über die Erschießung eines schwulen Mannes in Helsinki.

Ein finnisches Gericht ordnete die Löschung einiger der ungeheuerlichsten Kommentare an, während andere vom Autor gelöscht wurden, aber viele weitere sind immer noch online zu finden.

Halla-aho hat sich nie für seine früheren Beiträge entschuldigt.

"Ihre ganze Arbeitsweise besteht darin, immer anzugreifen, sich nie zu verteidigen und nie um Vergebung zu bitten", erklärt Oula Silvennoinen, Professorin an der Universität Helsinki, gegenüber Euronews.

Mehrere Jahre lang war Halla-aho offenes Mitglied einer nationalistischen Organisation namens Suomen Sisu, die sich gegen Einwanderung und Multikulturalismus wendet und eine Anti-EU-Haltung vertritt. Mehrere führende Politiker der finnischen Partei waren ebenfalls Mitglieder von Suomen Sisu.

Das finnische Parlament Eduskunta David Mac Dougall

Kann jemand, der in Finnland verurteilt wurde, trotzdem für das Parlament kandidieren? In Finnland gibt es kein Gesetz, das besagt, dass jemand, der verurteilt wurde, nicht als Abgeordneter oder sogar als Parlamentspräsident kandidieren kann.

In § 31 der finnischen Verfassung gibt es eine vage Vorschrift, die besagt, dass "ein Abgeordneter sich mit Würde und Anstand zu verhalten hat und sich gegenüber einer anderen Person nicht beleidigend verhalten darf", was nicht nur für die einfachen Abgeordneten, sondern auch für den Parlamentspräsidenten und die Regierungsminister gilt.

Das politische System Finnlands basiert jedoch auf der Prämisse, dass ein Abgeordneter bereits ein Mandat von den Wählern erhalten hat, und das zählt sehr viel, so dass es keine weiteren Kontrollen oder Gegengewichte gibt.

Auf Anfrage erklärte die Finnische Partei gegenüber Euronews, Halla-aho sei "einer der angesehensten Politiker in Finnland".

Parteisekretär Arto Luukkanen sagt jedoch: "Ihre Informationen über die finnische Politik sind nicht zutreffend und entsprechen nicht den Realitäten des Lebens. Sich auf voreingenommene Quellen zu verlassen ist ein typischer 'Anfängerfehler' (sic), sowohl im Journalismus als auch in der Geschichtsschreibung (sic)", fügte er hinzu.

Halla-ahos gerichtliche Verurteilungen sind in Finnland öffentlich bekannt, Hunderte seiner alten Blogeinträge sind immer noch online und können überprüft werden, und die Probleme wurden in den finnischen Medien im Laufe der Jahre ausführlich dokumentiert.

Wenn finnische Journalisten ihn zu seinen Schriften befragen, antwortet Halla-aho in der Regel, dass sie alt seien und er sie nicht erwähne, weil es die Entscheidung der Medien sei, immer wieder auf alte Texte zurückzugreifen und sie wieder aufzuwärmen.

Minister sprach auf einer von Neonazis organisierten Kundgebung

Ein weiteres Problem für die neue finnische Regierung ist Wirtschaftsminister Vilhelm Junnila, der das Amt für die ersten zwei Jahre innehat und dann mit einem anderen Parteikollegen der Finnen wechselt. Im Jahr 2019 war Junnila Hauptredner bei einer Veranstaltung in der westlichen Stadt Turku, die angeblich an einen Terroranschlag zwei Jahre zuvor erinnern sollte.

Der künftige Minister Vilhelm Junnila spricht auf einer von einer rechtsextremen Gruppe organisierten Kundgebung in Turku, 2019 Varis

Die Kundgebung wurde jedoch von einer Organisation namens "Koalition der Nationalisten" organisiert, einer 2017 gegründeten Dachorganisation der Rechtsextremen, zu der auch die Finnische Partei, die inzwischen verbotene Nordische Widerstandsbewegung und die Bürgerwehr "Soldaten des Odin" gehören.

Bereits im Frühjahr desselben Jahres war die Koalition der Nationalisten in Finnland in die Schlagzeilen geraten, nachdem aufgedeckt worden war, dass sie ein Schießtraining in einem Lager im Wald organisiert hatte, bei dem Gesichter von finnischen Regierungsministern als Zielscheiben dienten.

Die Veranstaltung, auf der Junnila sprach, war einem Forscher zufolge ein "Who's who der Neonazis in Finnland", und Mitglieder dieser verschiedenen schattenhaften rechtsextremen Organisationen sind auf Fotos zu sehen, die hinter Junnila stehen, während er eine kurze Rede hält, wenn auch am gegenüberliegenden Flussufer.

Junnila war "der offizielle, vorab angekündigte Redner" bei der Veranstaltung, schreibt Panu Raatikainen, Professor für Philosophie an der Universität Tampere.

Euronews hat die Nationale Koalitionspartei des neuen Premierministers Petteri Orpo um eine Stellungnahme zur neuen Regierung gebeten.