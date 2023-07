Schießerei auf Straßenparty in Baltimore: Zwei Tote, 28 Verletzte

Von euronews mit AP, dpa

In Baltimore im US-Ostküstenbundesstaat Maryland sind bei einer Schießerei zwei Menschen getötet und 28 verletzt worden. Hunderte Menschen hatten sich zur alljährlichen Party zum "Brooklyn Day" im Stadtteil Brooklyn Homes zusammengefunden.

Bei einer Massenschießerei in Baltimore wurden am Sonntagmorgen zwei Menschen getötet und 28 verwundet. Drei der Opfer sind in kritischem Zustand, so die Polizei.

Der amtierende Polizeichef von Baltimore, Richard Worley, bestätigte auf einer Pressekonferenz am Tatort, dass es insgesamt 30 Opfer gab.

Die Schießerei ereignete sich kurz nach 12.30 Uhr auf einem Straßenfest im Stadtteil Brooklyn Homes in South Baltimore im 800er-Block der Gretna Avenue, so Worley.

Bei allen Opfern handelte es sich um Erwachsene. Neun Opfer wurden mit dem Krankenwagen transportiert und 20 Opfer kamen mit Verletzungen aus der Schießerei in Krankenhäuser in der Umgebung, sagte Worley.

"Ich möchte, dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, mich hören, und zwar sehr deutlich", sagte Bürgermeister Brandon Scott am Tatort. "Wir werden nicht aufhören, bis wir Sie finden, und wir werden Sie finden. Bis dahin hoffe ich, dass Sie bei jedem Atemzug, den Sie machen, an die Leben denken, die Sie genommen haben, an die Leben, die Sie heute Abend hier beeinträchtigt haben."

Unmittelbar nach der Schießerei kam es zu keinen Festnahmen. Scott bat jeden, der Informationen hat, sich zu melden, um die Ermittler bei der Suche nach den "Feiglingen", die für die Schießerei verantwortlich sind, zu unterstützen.

"Behandeln Sie es so, als ob es Ihre Familie wäre", sagte Scott. "Wie Sie möchten, dass die Leute es behandeln, wenn Sie trauern, wenn dies Ihre Nachbarschaft ist, wenn dies ein Ereignis in Ihrer Gemeinde ist, bei dem dies passiert ist. Wir möchten, dass Sie es so behandeln, denn so müssen wir uns als Baltimoreaner gegenseitig behandeln."

