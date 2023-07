Geflüchtete aus Belarus in Litauen: "Die meisten wollen nach Mitteleuropa"

Von Magdalena Chodownik mit Euronews

Litauen ist gerade von US-Präsident Joe Biden als "Bollwerk der globalen Sicherheit und Stabilität" gelobt worden, anlässlich des Nato-Gipfels in Vilnius. Auf regionaler Ebene gibt es aber Schlupflöcher für Menschen, die es aus dem benachbarten Belarus gen Westen zieht.

Trotz der generell eher geringen Zahl von Migrantinnen und Migranten in Litauen ist das Problem derjenigen, die versuchen, von Belarus aus in das baltische Land zu gelangen, nach wie vor eine Realität.

Kürzlich entschied das litauische Verfassungsgericht, dass die Inhaftierung ausländischer Geflüchteter für mehr als sechs Monate ohne die Gewährung der Freizügigkeit und ohne richterliche Haftanordnung verfassungswidrig ist.

Emilija Svobaite arbeitet für die Hilfsorganisation "Sienos grupe". Sie sagte im Euronews-Interview: "Als diese Migrationswelle 2021 begann, wurden die Menschen automatisch in diesen Zentren festgehalten, ohne das Recht auf Freizügigkeit, so dass das Verfassungsgericht sagte, dass dies verfassungswidrig war, was bedeutet, dass all diese Menschen, die in den Lagern lebten, jetzt finanzielle Entschädigung verlangen können."

Aktuell befinden sich 132 Personen in einer Aufnahmeeinrichtung in Pabrade - sowohl diejenigen, für die ein Gerichtsbeschluss über die Gewahrsamnahme vorliegt, als auch diejenigen, die wie der Geflüchtete B. Bert aus Sri Lanka mehr Freiheit genießen können, während sie auf einen Asylbescheid warten.

Fluchtgrund: Angriffe in Sri Lanka

B. Bert sagte über die Gründe für seine Flucht aus der Heimat: "Meine Hochzeit, zwei Tage nach meiner Hochzeit kamen einige Leute, politische Leute. Sie kamen zu mir nach Hause, bedrohten mich und griffen mein Haus an. Zweimal griffen sie mich an, so dass ich in Sri Lanka nicht mehr sicher war. Eine Woche nach meiner Hochzeit ging ich nach Usbekistan und blieb dort zwei Monate. Dann ging ich nach Belarus und durchquerte nach sechs Monaten ein Waldgebiet und überquerte die Grenze nach Litauen."

B. Bert will in Litauen bleiben und hofft auf eine Zusammenführung mit seiner Frau. Aber viele Asylbewerberinnen und Asylberwerber versuchen, nach Westeuropa zu gelangen.

Mehr als 1 500 Menschen wurden allein in diesem Jahr in anderen EU-Ländern als denen, in denen sie Schutz beantragt haben, aufgespürt.

"Die meisten fliehen aus Litauen"

Aleksandras Kislovas leitet das Ausländeramt in Pabrade. Er fasste die jüngste Zahl der Neuankünfte im Euronews-Interview zusammen: "In der letzten Woche kamen 22 neue Personen in unser Zentrum. Die meisten von ihnen stammen von der lettischen Grenze und haben die Grenze zwischen Lettland und Weißrussland illegal überquert, aber wir versuchen, sie nach Lettland zurückzuschicken. Die meisten Menschen, die die Möglichkeit haben, unser Zentrum zu verlassen, fliehen aus Litauen und reisen in ein anderes Land, nach Mitteleuropa."

Euronews-Korrespondentin Magdalena Chodownik kommentierte: "Obwohl viele Menschen, die in den baltischen Ländern Asyl beantragen, versuchen, Westeuropa zu erreichen, werden viele von ihnen aufgrund der Dublin-Vereinbarungen zurückgewiesen."