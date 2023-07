Von euronews

Der Plattensee (Balaton), der größte See Mitteleuropas und das Lieblingsziel der Ungarn, war selbst an einem Wochentag brechend voll.

Die Hitzewelle ist stärker als die Inflation ... zumindest in Ungarn. Der Plattensee (Balaton), der größte See Mitteleuropas und das Lieblingsziel der Ungarn, war selbst an einem Wochentag brechend voll. In Badacsontomaj standen die Leute an den Buffets Schlange, trotz der recht teuren Preise. Und dieser Anblick ist aus einem bestimmten Grund recht interessant. In den letzten Wochen berichtete die ungarische Presse, dass der Publikumsverkehr am Balaton wegen der unerschwinglichen Preise um 30 % zurückgegangen sei.

Die Behauptung ist halb wahr und halb nicht. Zumindest wenn es nach einem Vorstandsmitglied des Balaton Circle geht, in dem 70 Restaurants zusammengeschlossen sind. Péter Vincze sagte, der Juni sei tatsächlich schwach gewesen, aber das Wetter sei schuld daran.

Der Preis für ein Zimmer in Strandnähe kann 120 Tausend Forint pro Nacht betragen, und nach einem Abendessen muss man sich nicht wundern, wenn man eine Rechnung von 10 Tausend Forint pro Person bekommt. Aber das war letztes Jahr fast genauso. Nach Aussage des Präsidenten des Hotelverbandes hat sich die Qualität der Gastronomie stark verbessert, so dass die Region im Winter viele Möglichkeiten bietet. Und wenn man Orte mit ähnlicher Qualität am Plattensee und an der Adria vergleicht, ist das ungarische Meer immer noch attraktiver.

Tamás Flesh sagte, dass der Arbeitskräftemangel in diesem Jahr weniger schlimm ist, aber es ist extrem teuer, Saisonarbeiter in den umliegenden Gemeinden unterzubringen. Das schlägt sich natürlich auch in den Preisen nieder.

Der 15-prozentige Preisanstieg schreckt die Ungarn nicht ab. Den Mobilfunkdaten zufolge stieg die Zahl der täglichen Besucher in der ersten Juliwoche um 12 % gegenüber der Vorwoche.

Eine von Euronews in Auftrag gegebene Meinungs-Umfrage zeichnet ein etwas differenzierteres Bild. So planen 41 % der Befragten in diesem Jahr keinen Urlaub. , weil sie ihn sich nicht leisten können, wobei vor allem ältere Menschen zu Hause bleiben. Andere versuchen alternative Lösungen, um Geld zu sparen.

Csilla, Touristin: "Wir nehmen belegte Brote, Süßigkeiten und Snacks in einer Kühlbox mit. Also kaufen wir hier nicht wirklich viel, nur Eis."

Zoltán Siposhegyi, Euronews Ungarn: "Die lángos können teurer sein und das Wasser flacher, aber für die Ungarn ist der Plattensee immer noch die Riviera. Und mit einer Kühlbox oder dem Ferienhaus des Nachbarn kann man sogar der Inflation entgehen. Deshalb sollte niemand erwarten, dass er Ende August an einem der Strände des Balaton problemlos sein Handtuch ausbreiten kann."