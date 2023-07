Vier Kinder, die im Dschungel überlebten, verlassen Krankenhaus

Von Euronews mit Efe

Die vier Kinder, die 40 Tage allein im Amazonas in Kolumbien überlebt haben, sind aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Den vier Geschwistern, die am 9. Juni im kolumbianischen Dschungel gefunden worden waren, geht es "sehr gut". Sie waren 40 Tage lang nach einem Flugzeugabsturz allein im Amazonas - und wurden jetzt aus dem Krankenhaus in Bogota entlassen.

"Die Kinder sind nicht mehr im Krankenhaus", teilte das kolumbianische Institut für Familienfürsorge (ICBF) mit. Weil sie stark unterernährt und dehydriert waren und auch mehrere Infektionen hatten, mussten die Kinder mehrere Wochen in einer Militärklinik behandelt werden.

Die 13-jährige Lesly Mukutuy hatte sich 40 Tage lang um ihre Geschwister gekümmert - nämlich um Soleiny Mukutuy (9) Tien Noriel Ronoque Mukutuy (5) und um das Baby Cristin Neruman Ranoque, die im Dschungel ihren ersten Geburtstag feierte.

Wer bekommt das Sorgerecht?

Die vier Geschwister - die eigentlich in einer abgelegenen Gegend in der Nähe des Absurzortes leben - werden vorerst für sechs Monate in der Obhut des staatlichen ICBF verbleiben, das dann entscheiden muss, wer das Sorgerecht erhält. Dies könnten die Großeltern mütterlicherseits oder der Vater sein, der nicht mit der Familie lebte und dem laut Medienberichten Gewalt gegen die Mutter vorgeworfen wird.

Die Direktorin des ICBF, Astrid Cáceres, erklärte, die Rückkehr der Kinder in den Alltag werde sechs Monate dauern.

Spürhund Wilson offenbar verloren

In den sozialen Medien wird auch berichtet, dass bei der Rettungsaktion ein Spürhund der Armee namens Wilson verloren gegangen ist. Die Suche nach Wilson wurde offenbar erfolglos eingestellt.

Die Kinder wurden an einem abgelegenen Ort zwischen den Departements Caquetá und Guaviare gefunden. Die Armee hatte beim Einsatz "Operation Hoffnung" wochenlang nach den Überlebenden des Absturzes des Kleinflugzeugs gesucht.