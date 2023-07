Hot, hot, hot: Amerika ächzt unter der großen Hitze

Von Euronews

Extreme Hitze lähmt große Teile der USA. Experten rechnen damit, dass Wetterphänomene wie die Hitzekuppel weiter zunehmen werden.

Millionen Amerikaner leiden unter extrem hohen Temperaturen. Doch die große Hitze kommt erst noch. Etliche Temperaturrekorde dürften fallen. In achtunddreißig Städten im Süden und Westen der USA werden in den nächsten zwölf Stunden die höchsten Temperaturen aller Zeiten erwartet. In einigen Städten wird eine Höchsttemperatur von 48 Grad vorhergesagt. Für fast ein Drittel der Amerikaner – etwa 113 Millionen Menschen – gilt derzeit eine Hitzewarnung, von Florida über Kalifornien bis hin zum Bundesstaat Washington.

Im Süden Kaliforniens brachen am Wochenende vier Waldbrände aus, von denen der größte – das Rabbit-Feuer – bis Sonntag bereits mindestens zehn Prozent der Wälder verbrannt hatte, nachdem er am Freitagnachmittag ausgebrochen war.

Das Death Valley in Kalifornien, einer der heißesten Orte der Erde, hat bereits eine Temperatur von 52,5 °C erreicht. In der Nacht war es mit 36,6 °C kaum kühler.

Erst Anfang des Monats wurde ein Mann tot in seinem Fahrzeug im Death Valley National Park gefunden.