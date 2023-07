Weitere Unwetter fegen über den Balkan und richten Chaos an

Von Euronews mit AP, dpa

Am Freitag gingen Unwetter über Slowenien nieder und zogen danach über Kroatien, Serbien und Bosnien hinweg.

Drei Menschen sind in Serbien bei schweren Unwettern ums Leben gekommen, darunter ein 12-jähriger Junge. Es ist bereits das zweite schwere Unwetter, dass in dieser Woche über den Balkan zog. Am Freitag gingen Unwetter über Slowenien nieder und zogen danach über Kroatien, Serbien und Bosnien hinweg.

Nach heftigen Sturmböen und Starkregen meldeten die Behörden im Norden Bosniens umfangreiche Schäden einschließlich umgestürzter Bäume, die Autos und Dächer zerstörten. Zudem gab es Probleme mit der Stromversorgung.

In Kroatien richtete der Sturm in verschiedenen Teilen des Landes Verwüstungen an, während die Behörden daran arbeiteten, die durch den Sturm am Mittwoch entstandenen Schäden von vergangenem Mittwoch zu beseitigen. Auf einem Campingplatz im Norden der bei Touristen beliebten Halbinsel Istrien wurden mehrere Menschen verletzt.

Slowenien meldete, dass die Stürme die Wälder des Alpenlandes stark beschädigt hätten, die Behörden warnten vor möglichen Sturzfluten.

Wetterwarnung auch für Norditalien: Der letzte Sturm traf in der Nacht zum Freitag Mailand und die Region Venedig.

In anderen Teilen Südeuropas sorgte die andauernde Hitze für Waldbränden und Warnungen der Gesundheitsbehörden.

Auf der griechischen Insel Rhodes wüten Waldbrände bereits den fünften Tag.