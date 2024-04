April-Wetter: Wie lange dauert die Kältewelle mit Nachtfrost noch?

Von Euronews mit AP, DWD

Nach sommerlichen Temperaturen herrschen in weiten Teilen Europas eisige Temperaturen mit strengem Nachtfrost - auch an den kommenden Tagen.

Nicht nur in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich hat es einen dramatischen Kälteeinbruch gegeben. Auch im polnischen Stettin an der Oder sagen Bewohnerinnen und Bewohner, dass es in diesem April nach ein wenig Sommer wieder ein wenig Winter geworden ist.

Schee im Harz am Wochenende

Wie die Karte von Météo France zeigt, sind weite Teile Europas bis Mitte der Woche von der Kaltfront betroffen.

Strenger Nachtfrost mit bis zu -10 Grad

Nach Temperaturen von an die 30 Grad, gibt es vielerorts jetzt wieder Nachtfrost - und dieser sollte noch mehrere Tage lang andauern. Nach Schneefällen wird es in einigen Regionen laut dem Deutschen Wetterdienst und laut Kachelmannwetter sogar zunächst noch kälter.

Gefahr für Obstbäume

Besonders Landwirte, die Obst anbauen, machen sich angesichts des Nachtfrosts Sorgen.

Europa besonders vom Klimawandel mit höheren Temperaturen betroffen

Dabei haben die Weltwetterorganisation und der EU-Dienst Copernicus an diesem Montag in einem neuen Bericht bekannt gegeben, dass Europa ganz besonders von dem mit dem Klimawandel verbundenen Anstieg der Temperaturen betroffen ist.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat am Earth Day erneut zu mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen.