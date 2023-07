Veszprém und Balaton: Kulturhauptstadt 2023 mit Tausenden Veranstaltungen

Von Ádám Magyar

Im ungarischen Veszprém, der europäischen Kulturhauptstadt 2023, und am Plattensee erwartet die Besucher:innen ein volles Programm. Derzeit findet ein Festival mit unglaublichen zweitausend Veranstaltungen an zehn Tagen statt, von Lesungen über Konzerten bis hin zu Volkstanzkursen.

Die Organisator:innen sind mit der ersten Saisonhälfte als Kulturhauptstadt des Jahres zufrieden. "Bereits im ersten Halbjahr haben wir die Zahl der Gästeübernachtungen in Veszprém im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt", sagt Alíz Markovits. Fast 300.000 Besucher:innen haben die Veranstaltungen der Kulturhauptstadt Europas besucht.

Auch internationale Popstars sind dabei. Sie treten in einer brandneuen Location auf, dem "Factory Garden" in Veszprém auf dem Gelände einer alten Möbelfabrik. In den nächsten Monaten werden hier etwa Iggy Pop, Kraftwerk und Franz Ferdinand auftreten.

Und mittendrin gibt es eine besondere Installation, der Gemeinschaftsgarten besteht aus 116 Pflanzenkästen, jeder steht für eine der Gemeinden, die die Programme ausrichten. Viele kleine Dörfer nehmen teil. Eines von ihnen, Káptalantóti, veranstaltet in diesen Tagen ein Festival für klassische Musik.

Nach ihrem ersten Konzert warben die Musiker:innen selbst und lautstark von der Pritsche eines Lieferwagens für ihre Veranstaltung.

Musikerlebnis hautnah - mit ein wenig Glück können Gäste von den Profis lernen, was ein Klavierspiel wirklich fesselnd macht.