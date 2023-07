Von Euronews mit AP

Auf einer Mülldeponie in Italien in der Nähe des Flughafens Rom-Ciampino ist ein Feuer ausgebrochen. Es könnte Tage dauern, die Flammen zu löschen.

Auf einer Mülldeponie in Ciampino in der Nähe des Flughafens von Rom ist ein Feuer ausgebrochen. Am Himmel war von einigen Vierteln der Landeshauptstadt aus eine dichte Rauchwolke zu sehen.

Die italienische Feuerwehr veröffentlichte Aufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie sechs Feuerwehr-Mannschaften gegen die Flammen kämpfen.

Die Flammen breiteten sich rasant aus

Um 8:45 Uhr fing ein Haufen Abfall, den ein Arbeiter gerade mit einem mechanischen Greifarm bewegte, Feuer. Zunächst versuchte der Arbeiter mit einem Feuerlöscher, die Flammen selbst zu löschen. Da sich das Feuer jedoch rasant ausbreitete, brachte er sich in Sicherheit und rief Hilfe. Es ist noch ungeklärt, wie die Abfälle, die überwiegend aus Plastik bestanden, Feuer fingen.

Bisher gebe es keine Verletzten, verkündete Emanuela Colella, die Bürgermeisterin Ciampinos, via Facebook. Anwohnenden wird empfohlen, die Fenster bei sichtbarer Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Der Flugverkehr des Flughafens Rom-Ciampino bleibt bisher vom Feuer ungestört. Die Feuerwehr rechnet damit, dass es Tage dauern wird, bis die Flammen endgültig gelöscht sind.

Bereits das zweite Feuer auf einer Mülldeponie in dieser Woche

Es handelt sich bereits um das zweite Feuer auf einer Mülldeponie in Italien innerhalb einer Woche. Erst am Dienstag fing eine Mülllagerstelle in der Nähe von Palermo auf Sizilien Feuer. Auf der Insel, wo die Feuerwehr in den letzten Tagen mit mehreren Waldbränden zu kämpfen hatte, warnt die regionale Umweltschutzbehörde vor einer hohen Konzentration an Dioxinen in der Luft. Die ungesunden Gase entstehen bei Verbrennungsprozessen.