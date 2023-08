Dutzende in Haft: Festival "Eritrea Scandinavia" gerät außer Kontrolle

Ausgebrannte Autos auf Festival "Eritrea Scandinavia" in Stockholm, 3. August 2023 - Copyright Magnus Lejhall/Magnus Lejhall

Offenbar war auch in Stockholm ein Streit um die eritreische Regierung eskaliert. Zu einem ähnlichen Vorfall war es vor einigen Wochen in Gießen in Hessen gekommen.

Nach Aussschreitungen während eines eritreischen Kulturfestivals in der schwedischen Hauptstadt Stockholm haben die Behörden Ermittlungen aufgenommen. Dutzende Menschen wurden verletzt, acht davon schwer. Mehr als einhundert Personen wurden verhaftet. Zuvor hatten sich Befürworter und Gegner der eritreischen Machthaber eine Auseinandersetzung geliefert. Verwüstung nach den Ausschreitungen auf dem Festival "Eritrea Scandinavia" in Stockholm, 3. August 2023 Magnus Lejhall/Magnus Lejhall Einer der Gegner soll das Festivalgelände gestürmt und Feuer gelegt haben. Kritiker des Festivals sagen, es verschleiere den autoritären Charakters der Herrscher in dem ostafrikanischen Land. Bei einem eritreischen Kulturfestival in Gießen in Hessen war es vor wenigen Wochen zu ähnlichen Auseinandersetzungen gekommen.