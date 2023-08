Serbische Bergleute legen 2.000 Jahre altes Römerschiff frei

In Serbien wurde in einer Kohlegrube neben dem Lauf der Donau das Wrack eines altes Römerschiff entdeckt.

In Serbien wurde in einer Kohlegrube neben dem Lauf der Donau das Wrack eines altes Römerschiff entdeckt. Bergleute hatten in der Drmno-Mine in der Nähe von Kostolac gegraben und waren auf Holz gestoßen.

Durch den Schutzes des Schlamms haben die Balken etwa 2.000 Jahre überstanden. Archäologen aus der nahe gelegenen ehemaligen römischen Siedlung Viminacium bemühen sich jetzt um den Schutz und die Freilegung des hölzernen Schiffsskeletts.

Es ist bereits der zweite Fund dieser Art in diesem Gebiet seit 2020. Frühere Funde deuten darauf hin, dass das Schiff aus dem dritten oder vierten Jahrhundert stammen könnte. Das Schiff gehörte wahrscheinlich zu einer Flotte, die auf der Donau verkehrte und die weitläufige und gut ausgebaute römische Stadt belieferte, in der etwa 45.000 Menschen lebten.

Die Archäologen hoffen, mithilfe des Römerschiffs mehr über Viminacium herauszufinden, die auch als als „Pompeji Serbiens“ bezeichnet wird und in der Antike zwischen dem 1. und 6. Jahrhundert eine bedeutende Grenzstadt der römischen Provinz Moesia war.

Die Ausgrabungen in Viminacium laufen seit 1882, aber trotz der langen Dauer sind die Archäologen der Meinung, dass sie erst etwa 5 Prozent des Geländes erforscht haben.