Nord-Kosovo: Volksabstimmung über Absetzung albanischer Bürgermeister

In vier Gemeinden im Kosovo haben die Wähler über eine Absetzung der albanischen Bürgermeister abgestimmt.

In vier überwiegend von Serben bewohnten Gemeinden im Norden des Kosovo hatten sich im vergangenen Jahr viele Menschen bei den Kommunalwahlen aus Protest enthalten. So wurden dort die Bürgermeister mit nur wenigen Wählerstimmen ins Amt gewählt. Nun wird in diesen Gemeinden über die Neuwahl der Bürgermeister abgestimmt.

Das vom Westen unterstützte Referendum ist ein Versuch, die Spannungen zwischen dem Kosovo und seinem Nachbarland Serbien zu entschärfen, denn beide Länder möchten der Europäischen Union beitreten. Rund 47.000 Menschen waren zur Abstimmung aufgerufen.

Allerdings hatte die größte ethnisch serbische Partei im Kosovo, die Srpska lista, die enge Beziehungen zu Belgrad hat, zum Boykott der Volskabstimmung aufgerufen.