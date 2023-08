Frankreichs Regierungschefin Elisabeth Borne spricht nach dem Brand in einer Ferienunterkunft für behinderte Menschen von einer "schrecklichen Tragödie". Das Feuer war in der Nacht ausgebrochen.

Nach dem Brand in einer Ferienunterkunft für behinderte Menschen in Wintzenheim bei Colmar im Elsass hat Frankreichs Regierungschefin Elisabeth Borne von einer "schrecklichen Tragödie" gesprochen. Elf junge Leute sind bei dem Feuer - das offenbar in der Nacht als Schwelbrand ausgebrochen war - ums Leben gekommen. Nicht nur die Betreiberin der Einrichtung steht unter Schock. Sie hatte den Alarm ausgelöst, als sie Hilferufe hörte.

WERBUNG

Philippe Hauwiller, der für die Rettung verantwortliche Leiter der Feuerwehr, erklärte: "Wie sie sich vorstellen können, steht die Frau unter Schock und konnte zunächst nicht befragt werden."

Die Opfer schliefen im ersten Stock des Gebäudes - unter den Toten sind elf leicht geistig behinderte Menschen und ein Betreuer. Insgesamt war eine Gruppe von 28 jungen Leuten mit Handicap aus verschiedenen Regionen Frankreichs zusammen mit Betreuerinnen und Betreuern in der Ferienanlage untergebracht.

Die Rettungsarbeiten gestalteten sich wegen des riesigen Brandes schwierig. Bis zum Vormittag waren neun Leichen gefunden worden. Am Nachmittag war klar, dass elf Personen ums Leben gekommen sind.

Ermittlungen sollen klären, ob die Einrichtung alle Brandschutzauflagen erfüllte.

Für die Angehörigen der Opfer wird in Wintzenheim psychologische Betreuung angeboten.'