Nur die Unterschrift fehlt: Einigung über Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern

Der FC Bayern München steht unmittelbar vor dem Abschluss eines neuen Rekordtransfers. Um den Wechsel von Harry Kane perfekt zu machen, bedarf es nur noch der Unterschrift des 30-jährigen Nationalstürmers. Eine reine Formsache?

Nach wochenlangem Tauziehen haben sich der FC Bayern München und der englische Spitzenverein Tottenham Hotspur auf einen Transfer des englischen Nationalstürmers Harry Kane geeinigt. Das berichten mehrere deutsche und britische Medien. Allerdings gebe es noch Details zu klären und auch die finale Zustimmung des 30-jährigen Torjägers stehe noch aus.

Die Ablösesumme wird auf 100 Millionen Euro beziffert. Damit wäre Kane der teuerste Transfer in der Bundesliga-Geschichte.

Bislang ist der ehemalige Münchner Verteidiger Lucas Hernandez mit 80 Millionen Euro der Rekordhalter. Der französische Nationalspieler wechelte gerade nach vier Jahren in München für rund 50 Millionen Euro zum französischen Meister Paris Saint-Germain.

Die Nummer 9 - eine bayrische Problemposition

Der FC Bayern hat seit dem Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona ein Problem auf der Mittelstürmerposition. Die einzige "echte" Nummer 9 im Kader war in der abgelaufenen Saison Eric-Maxime Choupo-Moting, der allerdings oft von Verletzungen geplagt wird.

Kane kam in der vergangenen Saison in 38 Partien der Premier League auf 30 Treffer, nur Erling Haaland (36 Tore) von Meister Manchester City war besser. Mit insgesamt 213 Toren steht er in der ewigen Liste der besten Premier-League-Torschützen nur noch hinter Alan Shearer (260). In der englischen Nationalmannschaft ist der 30-Jährige bereits Rekordtorschütze.