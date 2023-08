Waldbrände in Kanada: 20.000-Einwohner-Stadt wird evakuiert

In Kanada gibt es weiterhin rund 1000 aktive Wald- und Buschfeuer. Auch die Nordwest-Territorien sind betroffen, die Hauptstadt Yellowknife wird nun evakuiert. Doch das ist nicht einfach.

In Kanada wüten weiter Waldbrände. Die Behörden haben nun die Evakuierung der Hauptstadt der Nordwest-Territorien, Yellowknife, sowie mehrerer Gemeinden angeordnet.

Die Feuerwehr warnte, dass die Flammen den 20.000-Einwohner-Ort bis zum Wochenende erreichen könnten. Erst vor zwei Tagen war in den Nordwest-Territorien der Notstand ausgerufen worden. Das bedeutet, dass auch das Militär bei der Bekämpfung der Brände eingesetzt wird, außerdem helfen die Rettungskräfte, Bewohnerinnen und Bewohner per Flugzeug in Sicherheit zu bringen.

Das Gebiet stellt eine große Herausforderung dar. Wie tagesschau.de berichtet, liegen die meisten der betroffenen Dörfer teils Hunderte Kilometer auseinander, dazu seien einige Straßen bereits beschädigt. Augenzeugen berichten von brennendem Asphalt, was bedeutet, dass die Evakuierungen per Militärflugzeug erfolgen müssen.

Insgesamt sollen nun etwa 26.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Kanadas Streitkräfte sind im Einsatz - mit Militärfliegern und mit Soldaten im Gelände. Der kleine Ort Hay River am Great Slave Lake ist dabei zur Drehscheibe geworden, von dort aus starten die Evakuierungsflüge in die Nachbarprovinz Alberta.

Im ganzen Land werden derzeit mehr als 1000 aktive Wald- und Buschfeuer gezählt. Seit Beginn des Jahres ist eine Fläche abgebrannt, die der Größe von Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zusammen entspricht.