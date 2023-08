Party-Finale nach WM-Sieg: Triumphfahrt der Nationalelf durch Madrid

Paul White/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Ivana Andres hält die WM-Trophäe hoch nach der Ankunft in Madrid am 21. August 2023 - Copyright Paul White/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Mit einem Zwischenstopp in Doha und geflogen von einer Kapitänin ist die spanische Nationalelf der Frauen an Bord einer Chartermaschine wieder in der Heimat gelandet. Der Empfang für "La Furia Roja" mündete in eine Triumphfahrt durch Madrid und ein Fanfest.