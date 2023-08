Mögliches Bombenversteck: Bedeutet Olympia das Aus für die Pariser Bücherkisten?

Thibault Camus/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

Ein Verkaufsstand nahe der Kathedrale Notre Dame - Copyright Thibault Camus/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

Von euronews

In Paris müssen wegen der Olympischen Sommerspiele 570 Bücherverkaufsstände an der Seine abgebaut werden. Diese Verfügung der Polizei muss spätestens bis zum Beginn des Sportgroßereignisses am 26. Juli 2024 umgesetzt sein.