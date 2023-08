Nach Wahlschluss in Gabun: Regierung verhängt Ausgangssperre und blockiert Internetzugang

Von euronews

Der amtierende Präsident Ali Bongo Ondimba strebt eine dritte siebenjährige Amtszeit an und somit die Fortsetzung einer 55-jährigen politischen Dynastie.

Die Regierung von Gabun hat nach Ende der Wahlen am Wochenende eine landesweite Ausgangssperre verhängt und den Zugang zum Internet sperren lassen. Dies gelte auf unbestimmte Zeit, so der Minister für Kommunikation am Samstag. Zuvor habe es Aufrufe zu Gewalt und Versuche der Verbreitung von Desinformation gegeben.

WERBUNG

Bei dem Urnengang waren die Wahlberechtigten aufgerufen, unter anderem das Parlament und das Staatsoberhaupt des Landes zu bestimmen.

Der amtierende Präsident Ali Bongo Ondimba strebt eine dritte siebenjährige Amtszeit an und somit die Fortsetzung einer 55-jährigen politischen Dynastie.

Bongo kam im Jahr 2009 an die Macht, nach dem Tod seines Vaters Omar Bongo, der das Land 41 Jahre lang regiert hatte.