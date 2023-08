Neue Drohnenangriffe auf Moskau - Robotyne vollständig erobert

AP/Governor of Kursk region Roman Starovoit telegram channel

Schäden an einem Gebäude im russischen Kursk nach einem Drohennangriff am 28. August 2023 - Copyright AP/Governor of Kursk region Roman Starovoit telegram channel

Schäden an einem Gebäude im russischen Kursk nach einem Drohennangriff am 28. August 2023 - Copyright AP/Governor of Kursk region Roman Starovoit telegram channel

Von Euronews mit AP, dpa

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht erneut mehrere Drohnenangriffe abgewehrt. Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete, es habe sich um einen "Terrorangriff" gehandelt. Flughäfen in Moskau stellten vorübergehend ihren Betrieb ein.