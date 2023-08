Trauer in Kiew: Abschied von bekanntem Kampfpiloten

Von Euronews mit AFP

Bei Übungsflügen über dem Westen der Ukraine kam es zu einer Kollision zweier Kampfflugzeuge, drei Piloten kamen dabei ums Leben. Nun wurde in Kiew dem Kampfflieger Andrij Pilschtschykow gedacht.

In Kiew ist der ukrainischen Piloten gedacht worden, die vor wenigen Tagen bei Trainingsflügen ums Leben kamen. Dutzende Trauernde versammelten sich in einer katholischen Kirche in der Hauptstadt, um Abschied von dem in der Ukraine bekannten Piloten Andrij Pilschtschykow zu nehmen.

Die drei Kampfflieger hatten im westukrainischen Gebiet Schytomyr an Übungen teilgenommen, als zwei ihrer Flugzeuge miteinander kollidierten und abstürzten.

Angehörige und Kameraden trauern um den getöteten Piloten Andrij Pilschtschykow Efrem Lukatsky/AP Photo

Für Kiew ist die Reputation der eigenen Kampfpiloten von hoher Bedeutung, bittet die Ukraine doch seit Monaten ihre westlichen Verbündeten um moderne Kampfjets. Inzwischen hat Kiew Zusagen aus mehreren Ländern für die Ausbildung von Kampfpiloten und die Lieferung von Kampfjets vom Typ F-16 erhalten.