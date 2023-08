Bärin Amarena spaziert mit ihren Jungen durch italienisches Dorf

Von Euronews

Amarena sei friedlich, sagen die Leute. Sie was schon öfter da.

In San Sebastiano dei Marsi in den Abruzzen in Italien ist eine Bärin mit zwei Jungen einfach mal so durchs Dorf spaziert.

WERBUNG

Sie ist keine Unbekannte und war schon öfters da. Diesmal entstanden aber Filmaufnahmen. Die Menschen hier nennen die Bärin Amarena, weil sie gerne Amarena-Kirschen nascht.

Sie sei friedlich, sagen die Leute, dennoch bitten Tierschützer und Tierärzte die Menschen, die Bärin nicht zu provozieren und sie in Ruhe zu lassen.