Saola kommt: Hongkong in Angst vor dem schwersten Taifun seit 70 Jahren

Taifun Saola kommt auf Hongkong zu: Supermarktregale sind leer gekauft, Bürger:nnen sind per sms aufgerufen, ihre Arbeit einzustellen und möglichst nicht vor die Tür zu gehen.

Ein Fernsehreporter steht schräg auf einer Straße in Shanwei in der südchinesischen Provinz Guangdong und stemmt sich gegen den Wind, der um ihn herum peitscht. Er kann sich kaum auf den Beinen halten, während er über den Starkregen und Windböen von über 200 Stunden-Kilometern berichtet.

Doch das sind nur die Vorläufer von Super-Taifun "Saola", der die Küstengewässer Südchinas und Hongkongs erreicht hat. Erwartet wird der vielleicht schwerste Taifun seit 70 Jahren. Bereits am Vortag hatten die Behörden die höchste Warnstufe Rot ausgerufen. In ganz Hongkong wurden Schulen, Geschäfte und Unternehmen geschlossen.

"Saola" werde "starke Winde, sintflutartige Regenfälle und riesige Wellen" bringen, warnte der Parteichef der südchinesischen Provinz Guangdong, Huang Kunming. Es bestehe ein "hohes Risiko für schwere Katastrophen".

In der Nacht zu Samstag soll Saola besonders schwer wüten

Supermarktregale sind leer gekauft, Bürger:nnen sind per sms aufgerufen, ihre Arbeit einzustellen und möglichst nicht vor die Tür zu gehen. In der Nacht zum Samstag soll "Saola" besonders schwer wüten. Unter den Bewohner:innen macht sich ein Gefühl der Angst breit.

Shirley Ng, die noch auf der Straße unterwegs ist, sagt Reportern, dass die Leute von einem sehr starken Taifun reden und sich mit Lebensmitteln eingedecken. "Ich hoffe nur, dass der Taifun keine Todesopfer fordern wird. Ich hoffe, dass alle in Sicherheit bleiben."

Der bevorstehende Taifun legte schon im Vorfeld den Flugverkehr in Hongkong lahm, mehr als 400 Flüge wurden gestrichen.

Auch wurde vor Überschwemmungen in der Sieben-Millionen-Metropole gewarnt. Das Zentrum des Taifuns werde der chinesischen Sonderverwaltungsregion zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (Ortszeit) "sehr nahe kommen". Demnach würde der Sturm an der südchinesischen Küste nur rund 40 Kilometer südlich an Hongkong vorbeiziehen.